Überraschendes WM-Debüt für Biathlon-Europameisterin Puff

Europameisterin Johanna Puff gibt in Lenzerheide überraschend ihr Debüt bei einer Biathlon-Weltmeisterschaft. Die 22-Jährige aus Bayern wurde vom Deutschen Skiverband in das Aufgebot für das Einzel am Dienstag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) in der Schweiz berufen. Damit muss die erfahrenere Sophia Schneider (27), die in der Vergangenheit schon zwei WM-Medaillen mit der Staffel gewann, über 15 Kilometer pausieren. Schneider war im Sprint WM-Elfte geworden und hatte in der Verfolgung Rang 23 belegt.

Puff gewann im Einzel bei der EM in Martell zuletzt Gold, allerdings nimmt an diesem Event in der Regel nur die zweite Biathlon-Reihe teil. Im Weltcup war sie nur zum Start in Kontiolahti im deutschen Team, konnte dabei die WM-Norm in Finnland aber nicht erfüllen. Sie erhielt ihren Platz im WM-Kader auch, weil die Thüringerin Vanessa Voigt wegen einer Erkrankung und den Folgen vorzeitig ihre Saison abbrechen musste.

Angeführt wird das deutsche Aufgebot im Einzel von Verfolgungs-Weltmeisterin Franziska Preuß (30), die ihre vierte Medaille in Lenzerheide gewinnen kann. Neben Puff sind zudem Selina Grotian (20) und Julia Tannheimer (19) am Start.