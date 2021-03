Bielefeld spielt bei Kramer-Debüt 0:0 gegen Union Berlin - Hector rettet Köln Punkt gegen Werder

In der Fußball-Bundesliga standen am Abend zwei Spiele auf dem Programm.

07.03.2021 | Stand: 20:09 Uhr

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin 0:0

Arminia Bielefeld hat beim Debüt des neuen Trainers Frank Kramer einen Sieg verpasst. Die Ostwestfalen mussten sich am Sonntag zum Abschluss des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga mit einem 0:0 gegen den 1. FC Union Berlin begnügen. Kramer hatte zu Wochenbeginn die Nachfolge von Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus angetreten. Bielefeld verdrängte durch den Punktgewinn immerhin den 1. FSV Mainz 05 wieder vom Relegationsplatz. Die Berliner blieben zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und sind weiter Tabellensiebter.

1. FC Köln - Werder Bremen 1:1

Kapitän Jonas Hector hat dem 1. FC Köln bei seinem Comeback nach sechs Wochen vor einer weiteren bitteren Niederlage im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bewahrt. Der in dieser Saison von zahlreichen Verletzungen geplagte Ex-Nationalspieler erzielte am Sonntag sieben Minuten vor dem Ende gegen Werder Bremen das 1:1 (0:0) und rettete dem FC einen letztlich verdienten Punkt. Hector war erst zwölf Minuten zuvor eingewechselt worden und markierte nach einem Jahr und einem Tag sein erstes Tor in einem Geisterspiel. Allerdings war der Treffer wegen eines möglichen Foulspiels an Werder-Keeper Jiri Pavlenka umstritten.

(Lesen Sie auch: Lewandowski gewinnt Wettschießen: FC Bayern nach 4:2 wieder Tabellenführer)

Lesen Sie auch

Bundesliga am Samstag Eigentor läutet FCA-Pleite ein, Leipzig spielt nur Remis

Obwohl der FC seine überwiegend ängstliche Spielweise der vergangenen Heimspiele abgelegt hatte, war er gegen extrem defensive Bremer durch Joshua Sargent zunächst in Rückstand geraten (66.). Mit 22 Punkten haben die Kölner, die in zwölf Heimspielen in dieser Saison ganze sieben Punkte holten, vier Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang. Die Bremer haben nun 27 Zähler auf dem Konto und könnten sich mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch bei Arminia Bielefeld wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigen.

(Lesen Sie auch: BVB im Pokal-Halbfinale gegen Kiel - Auswärtsspiel für RB Leipzig)