Blitz-Start, Rot und Wirtz: Leverkusen gewinnt in Stuttgart

Nach dem Erfolg in der Europa League mischt Leverkusen nun auch in der Bundesliga wieder ganz vorn mit. Auch gegen Stuttgart siegte Bayer - trotz Unterzahl.

19.09.2021 | Stand: 18:18 Uhr

Dank eines Traum-Starts und trotz einstündiger Unterzahl ist Bayer Leverkusen in die Champions-League-Ränge der Fußball-Bundesliga zurückgeklettert. Das Team von Trainer Gerardo Seoane gewann am Sonntag beim VfB Stuttgart mit 3:1 (2:1). Robert Andrich (2. Minute), Patrik Schick (19.) und der starke Nationalspieler Florian Wirtz (70.) erzielten vor 23 450 Zuschauern die Tore für die Werkself. Für die Gastgeber, die seit dem 5:1 gegen Fürth am ersten Spieltag nicht mehr gewonnen haben und ins untere Drittel der Tabelle rutschten, traf Orel Mangala (38.). In der 30. Minute sah Bayers Andrich für ein Foulspiel die Rote Karte.

Stuttgart gegen Leverkusen: Erstes Tor schon nach 2 Minuten

"Wir haben drei Punkte gemacht mit einer hässlichen Leistung", urteilte Bayer-Torwart Lukas Hradecky. Keine zwei Minuten waren gespielt, als Leverkusens Mitchel Bakker unbedrängt von der linken Seite flanken durfte und Andrich den Ball vom Fünfmeterraumeck aus einnickte. Die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten - und beeindruckte den VfB spürbar. Die Werkself kontrollierte die Partie, auch wenn sie sich nur wenige wirklich gute Chancen erarbeitete. Eine davon nutzte Schick zu seinem vierten Saisontor. Nach beherztem Antritt von Florian Wirtz, der Gegenspieler Marc Oliver Kempf auf der rechten Seite frech überlupfte und dann scharf in die Mitte passte, musste der Tscheche nur noch einschieben.

