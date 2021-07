Bob- und Rodelbahn Königssee zerstört - Kein Wettkampf im Winter

Die Bob- und Rodelbahn am Königssee ist durch das schwere Unwetter in der Nacht zerstört worden. Das hat große Auswirkungen auf den Sportbetrieb.

18.07.2021 | Stand: 15:27 Uhr

Thomas Schwab, Generalsekretär des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, der Schaden gehe in die Millionen. "An einen Bahnbetrieb in diesem Winter ist nicht zu denken. Wir hoffen, dass wir die Bahn bis Oktober 2022 wieder hinbekommen", sagte Schwab. Der Zugang sei derzeit beschwerlich, für die Aufräumungsarbeiten schweres Gerät vonnöten.

Teile der ältesten Kunsteisbahn der Welt wurden von den Wassermassen weggerissen und zerstört. Am Nachmittag wollte sich Landrat Bernhard Kern ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung machen.

Die Ammoniakrohre zur Kühlung der Eisrinne wurden zum Glück nicht beschädigt. "Auf der Leitung war kein Druck, die Kühlung ist abgestellt", erläuterte Schwab, der auch Mitglied der gemeinsamen Bahnkommission der Weltverbände Fil (Rodeln) und IBSF (Bob/Skeleton) ist.

Olympiasieger Loch: "Es tut unendlich weh"

"Es tut unendlich weh!", schrieb der mehrmalige Rodel-Weltmeister und Olympiasieger Felix Loch in den Sozialen Netzwerken neben einem Foto der schwer demolierten Rennstrecke. Sein Herz sei gebrochen, ergänzte der Berchtesgadener und äußerte die Hoffnung, dass sich niemand verletzt habe. Die frühere Rodlerin und Bobfahrerin Susi Erdmann schrieb bei Facebook mit einem weinenden Smiley: "Unfassbar... Meine ehemalige Heimbahn am Königssee wird einfach weggespült."

Auf den Bildern ist zu sehen, wie Geröll- und Wassermassen einen Teil der überdachten Weltcup- und WM-Bahn mit sich rissen und zerstörten. Ein in der Nacht aufgenommenes Amateurvideo zeigt zudem, wie Wasser die Bahn hinunter fließt und Teile der Anlage heftig überschwemmt.

Bilderstrecke

Hochwasser in Bayern - angespannte Lage im Berchtesgadener Land

1 von 10 Am Bahnhof Bischofswiesen überflutet Wasser am Sonntag die Gleise. Bild: Felix Hörhager, dpa Am Bahnhof Bischofswiesen überflutet Wasser am Sonntag die Gleise. Bild: Felix Hörhager, dpa 2 von 10 Ein Baumstamm wird bei Unwetter und Hochwasser am Sonntag im Berchtesgadener Land aus dem Wasser geholt. Bild: Felix Hörhager, dpa Ein Baumstamm wird bei Unwetter und Hochwasser am Sonntag im Berchtesgadener Land aus dem Wasser geholt. Bild: Felix Hörhager, dpa 3 von 10 Hochwasserwarnung auch für die Isar: Braune Wassermassen fließen in der Isar in München an einer Insel am Flauchersteg entlang. Bild: Manuel Schwarz, dpa Hochwasserwarnung auch für die Isar: Braune Wassermassen fließen in der Isar in München an einer Insel am Flauchersteg entlang. Bild: Manuel Schwarz, dpa 4 von 10 Kein Zugverkehr mehr möglich: Ein Gleis ist in der Nähe von Berchtesgaden mit Geröll überflutet. Bild: Felix Hörhager, dpa Kein Zugverkehr mehr möglich: Ein Gleis ist in der Nähe von Berchtesgaden mit Geröll überflutet. Bild: Felix Hörhager, dpa 5 von 10 Am Samstagabend trafen schwere Unwetter Teile Bayerns. Die Feuerwehren im Berchtesgadener Land sind seit Samstagabend mit rund 500 Einsatzkräften im Dauereinsatz. Das Wasser schieße aus den Bergen, gleichzeitig stiegen die Pegelstände des Flusses Ache an. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa Am Samstagabend trafen schwere Unwetter Teile Bayerns. Die Feuerwehren im Berchtesgadener Land sind seit Samstagabend mit rund 500 Einsatzkräften im Dauereinsatz. Das Wasser schieße aus den Bergen, gleichzeitig stiegen die Pegelstände des Flusses Ache an. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa 6 von 10 Nach heftigen Regenfällen ist die Ache in Berchtesgaden stark angestiegen: Der Landkreis Berchtesgadener Land hat am Samstagabend wegen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa Nach heftigen Regenfällen ist die Ache in Berchtesgaden stark angestiegen: Der Landkreis Berchtesgadener Land hat am Samstagabend wegen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa 7 von 10 Wasser steht am Samstagabend in einer Straße in Berchtesgaden. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa Wasser steht am Samstagabend in einer Straße in Berchtesgaden. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa 8 von 10 Ein Bagger arbeitet an der Bundesstraße 20 bei Bischofswiesen. Der Landkreis Berchtesgadener Land hat nach starkem Regen wegen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa Ein Bagger arbeitet an der Bundesstraße 20 bei Bischofswiesen. Der Landkreis Berchtesgadener Land hat nach starkem Regen wegen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa 9 von 10 Eine Frau beobachtet wie ein Auto durch die überspülte Straße fährt. Das Foto stammt aus dem Landkreis Berchtesgadener Land. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa Eine Frau beobachtet wie ein Auto durch die überspülte Straße fährt. Das Foto stammt aus dem Landkreis Berchtesgadener Land. Bild: Kilian Pfeiffer, dpa 10 von 10 In Passau steigen die Wasserstände der Flüsse am Sonntag stündlich weiter an. Bild: Markus Zechbauer, zema-medien.de, dpa In Passau steigen die Wasserstände der Flüsse am Sonntag stündlich weiter an. Bild: Markus Zechbauer, zema-medien.de, dpa 1 von 10 Am Bahnhof Bischofswiesen überflutet Wasser am Sonntag die Gleise. Bild: Felix Hörhager, dpa Am Bahnhof Bischofswiesen überflutet Wasser am Sonntag die Gleise. Bild: Felix Hörhager, dpa

