So sehen Sie die Bob- und Skeleton-WM im TV und Stream

St. Moritz ist mit seiner Natureisbahn Austragungsort der Weltmeisterschaft 2023 im Bob und Skeleton. Auch die TV-Übertragungen stehen fest.

20.01.2023 | Stand: 07:19 Uhr

St. Moritz ist Austragungsort der Bob und Skeleton Weltmeisterschaften 2023. Den Auftakt der WM machen die Skeletonfahrer. Bei den Herren gilt Francesco Friedrich als Favorit auf der Natureisbahn in St. Moritz. Das entscheidene Rennen für den Weltmeister steht laut Programm schon fest, ebenso wer es im TV überträgt oder wo es gestreamt werden kann.

Wann findet die Bob WM 2023 statt?

Die Bob und Skeleton Weltmeisterschaft startet am Sonntag, den 22. Januar. Nach zwei Wochen ist am Sonntag, den 5. Februar bereits Schluss. Die ersten Rennen machen bereits um 8.30 Uhr die Skeletonfahrer, gefolgt um 13 Uhr von den Fahrerinnen. Die letzten Rennen sind der 3. und 4. Lauf des Viererbobs.

Start: 22. Januar, 8.30 Uhr

Ende: 5. Februar, nach dem 3. und 4. Lauf ab 13 Uhr



Wie sieht das Programm der Bob WM 2023 aus?

Bei der Bob und Skeleton Weltmeisterschaft 2023 sind in der ersten Hälfte der beiden Wochen die Trainingsläufe gefolgt von den Rennen in der zweiten Hälfte.

22. Januar Skeleton der Männer 3 Trainingsläufe ab 8.30 Uhr Skeleton der Frauen 3 Trainingsläufe ab 13 Uhr

23. Januar Skeleton der Frauen 3 Trainingsläufe ab 8. 30 Uhr Skeleton der Männer 3 Trainingsläufe ab 13 Uhr

24 . Januar Zweierbob der Männer 3 Trainingsläufe ab 8.30 Uhr Monobob der Frauen 3 Trainingsläufe ab 13 Uhr

. 25. Januar Monobob der Frauen 3 Trainingsläufe ab 8.30 Uhr Zweierbob der Männer 3 Trainingsläufe ab 13 Uhr

26. Januar Skeleton der Männer 1. & 2. Lauf ab 9 Uhr Skeleton der Frauen 1. & 2. Lauf ab 13.30 Uhr

27. Januar Skeleton der Männer 3. & 4. Lauf ab 9 Uhr Skeleton der Frauen 3. & 4. Lauf ab 13.30 Uhr

28. Januar Monobob der Frauen 1. & 2. Lauf ab 9 Uhr Zweierbob der Männer 1. & 2. Lauf ab 13 Uhr

29. Januar Skeleton der Männer/Frauen Teamevent ab 8 Uhr Monobob der Frauen 1. & 2. Lauf ab 9 Uhr Zweierbob der Männer 3. & 4. Lauf ab 13.15 Uh r

30. Januar Parasport 3 Trainingsläufe ab 8.30 Uhr

31. Januar Parasport 2 Trainingsläufe ab 8.30 Uhr Zweierbob der Frauen 2 Trainingsläufe ab 10.30 Uhr Viererbob 2 Trainingsläufe ab 13.30 Uhr

1. Februar Zweierbob der Frauen 3 Trainingsläufe ab 9 Uhr Viererbob 3 Trainingsläufe ab 13 Uhr

2. Februar Parasport 1. & 2. Lauf ab 9 Uhr Zweierbob der Frauen Trainingslauf ab 12.30 Uhr Viererbob Trainingslauf ab 13 Uhr

3. Februar Parasport 3. & 4. Lauf ab 9 Uhr Zweierbob der Frauen 1. & 2. Lauf ab 13 Uhr

4. Februar Zweierbob der Frauen 3. & 4. Lauf ab 9 Uhr Viererbob 1. & 2. Lauf ab 13 Uhr

5. Februar Viererbob 3. & 4. Lauf ab 13 Uhr



Wer überträgt die Bob WM 2023 im TV?

Die ARD überträgt im Ersten ab 9 Uhr den 3. Lauf des Zweierbobs der Frauen am 4. Februar. Am Folgetag wird der 3. Lauf des Viererbobs gegen 13.20 Uhr übertragen. Um 15.15 Uhr gibt es dann den 4. Lauf. Das ZDF überträgt am 27. Januar ab 14.45 Uhr die Skeletonrennen der Männer und ab 15.40 Uhr die der Frauen.

Am 28. Januar gibt die Zusammenfassung des Monobobs der Frauen um 12.50 Uhr und um 17.40 Uhr den 2. Lauf des Zweierbobs der Männer. Am 29. Januar die Zusammenfassung des 4. Laufs des Monobobs der Frauen um 12.25 Uhr. Gegen 15.15 Uhr wird der 4. Lauf des Zweierbobs der Männer übertragen.

ARD 3. Februar: 9 Uhr 4. Februar: 13.20 Uhr und 15.15 Uhr

ZDF 27. Januar: 14.45 Uhr | 15.40 Uhr 28. Januar: 12.50 Uhr | 17.40 Uhr 29. Januar: 12.25 Uhr | 15.15 Uhr



Wer streamt die Bob WM 2023?

Wer lieber den Stream bevorzugt kann bei der ARD Sportschau ab den 3. Februar einschalten: 1. Lauf des Zweierbobs der Frauen ab 13 Uhr. Am Samstag geht es um 9 Uhr weiter mit dem 3. Lauf, gefolgt um 13 Uhr mit dem Viererbob der Männer.