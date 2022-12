Boxing Day in der Premier League: Was ist das eigentlich?

Der Boxing Day in der Premier League hat große Tradition. Jährlich am 26. Dezember spielen Englands Fußballclubs. Hier gibt es alle Infos zum Boxing Day 2022.

21.12.2022 | Stand: 15:52 Uhr

Alle Jahre wieder, kommt der Boxing Day: In Englands erster Liga - der Premier League - ist von diesem Tag um die Weihnachtsfeiertage stets die Rede. Aber was ist das eigentlich und woher kommt dieser Begriff? In diesem Artikel haben wir alles Wissenswerte rund um den Boxing Day in der Premier League zusammengefasst.

Folgende Fragen werden beantwortet:

Was ist der Boxing Day in der Premier League?

Was ist der Ursprung des Boxing Day?

Warum wird auch 2022 kurz nach der WM am traditionellen Boxing Day festgehalten?

Welche Spiele finden dieses Jahr am Boxing Day in der Premier League statt?

Boxing Day in der Premier League - Was ist das?

Der sogenannte Boxing Day ist ein traditionsreicher Spieltag in der ersten englischen Fußball-Liga. Er findet stets am zweiten Weihnachtsfeiertag statt. Während die deutsche Bundesliga in der Winterpause schlummert, kicken Englands Topteams kurz nach Heilig Abend in den englischen Stadien.

Woher kommt der Begriff des Boxing Days?

Der Begriff Boxing Day stammt aus dem 19. Jahrhundert. Damals war es in England üblich, dass die Arbeitgeber ihren Angestellten Geschenke überreichten. Das Geschenk wurde "Christmas Box" genannt - daraus entstand der Begriff des "Boxing Days". In Deutschland ist der zweite Weihnachtsfeiertag auch ein offizieller Feiertag. In England ist das anders. Die Geschäfte haben geöffnet und verzeichnen jährlich einen der umsatzstärksten Tage des Jahres.

Und auch Fußall wird traditionell am Boxing Day gespielt. Der Spieltag etablierte sich in der Premier League - heute ist er kaum mehr wegzudenken. Und auch bei den Fans in England ist der Tag äußerst beliebt. Ein Stadionbesuch am 26. Dezember gehört für viele dazu. Die Ticketnachfrage ist sogar oft höher als an normalen Spieltagen.

Warum wird auch 2022 kurz nach der WM am Boxing Day festgehalten?

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist erst ein paar Tage alt und schon startet die englische Premier League wieder voll durch. Einige Spieler standen am Sonntag, 18. Dezember, noch im Finale der WM zwischen Argentinien und Frankreich auf dem Platz. Ihnen bleibt nur eine Woche, um erneute Kraft zu tanken und in den Fußball-Alltag zurückzukehren. Beispielsweise spielt Aston Villa am 26. Dezember gegen den FC Liverpool. Bei Aston Villa steht Emiliano Martinez für gewöhnlich im Tor. Der Argentinier wurde am Sonntag noch zum Helden für sein Land, indem er im Elfmeterschießen den Schuss von Bayern-Star Kingsley Coman hielt.

Die Spieler hätten ob der ohnehin schon hohen Taktung der Spiele eine Pause gut gebrauchen können. Immer wieder wurden Stimmen laut, die sich über die Überbelastung der Profis beschwerten. So beispielsweise auch schon mehrfach Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: "Es gibt nur eine Richtung, wohin das führt, und das ist gegen die Wand." (Lesen Sie auch: "Verrückt": England-Gipfel als Sinnbild der Termin-Hatz)

Doch da der Terminkalender der englischen Top-Klubs sowieso sehr eng getaktet ist, war es schon eine Herausforderung alle Spiele, die während der WM nicht stattfinden konnten, im nächsten Jahr unterzubringen. Denn neben der Premier League spielen die Vereine auch noch in zwei Pokalwettbewerben und die Topvereine in den internationalen Wettbewerben. Aber es geht beim Boxing Day natürlich auch um Geld. Da die Premier League die einzige Topliga ist, die an diesem Tag spielt, sind die Einschaltquoten besonders hoch.

Welche Spiele finden in dieser Saison am Boxing Day in der Premier League statt?

In dieser Saison werden am Boxing Day in der Premier League sieben Spiele ausgetragen: