Brennauer holt WM-Titel in der Mannschaftsverfolgung - Allgäuer Olympiasiegerin setzt Karriere 2022 fort

Durach Stadion - Weltrekord für Lisa Brennauer aus Durach: Bahnrad-Damen gewinnen in Tokio Gold Das erste olympische Sommer-Gold für eine gebürtige Oberallgäuerin In einem spektakulären Finale spurtete der deutsche Bahnrad-Vierer mit Lisa Brennauer bei den Olympischen Spielen in Tokio zur Gold-Medaille. Gleichzeitig fuhr sie drei Mal Weltrekord. Jetzt wurde die 33-Jährige in ihrer Heimatgemeinde Durach empfangen.