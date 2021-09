Bundesliga am Samstag: FC Bayern peilt die Tabellenführung an

Der FC Bayern trifft am Samstag auf den Aufsteiger aus Bochum, Vize-Meister Leipzig spielt am Samstagabend gegen den 1. FC Köln.

17.09.2021 | Stand: 18:50 Uhr

Der FC Bayern München kann am Samstag zumindest vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze erobern. Mit einem Sieg gegen Aufsteiger VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) würde der deutsche Fußball-Rekordmeister an Tabellenführer VfL Wolfsburg vorbeiziehen, der erst am Sonntag Eintracht Frankfurt empfängt. Vize-Meister RB Leipzig steht im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) beim stark gestarteten 1. FC Köln nach dem Fehlstart in Liga und Königsklasse unter Druck.

Bundesliga am Samstag: Mainz gegen Freiburg, Gladbach in Augsburg, Bielefeld trifft auf Hoffenheim

Zuvor bestreiten am 5. Spieltag der Tabellenvierte FSV Mainz 05 und der Fünfte SC Freiburg ein unerwartetes Verfolger-Duell. Borussia Mönchengladbach will nach dem Erfolg in Bielefeld am vergangenen Wochenende in der Partie beim noch sieglosen FC Augsburg nachlegen. Auch die Arminia peilt nach drei Unentschieden und einer Niederlage gegen die TSG Hoffenheim den ersten Bundesliga-Saisonsieg an.

Lesen Sie auch: Nach überraschender Herz-OP: FC Bayern muss auf Coman verzichten