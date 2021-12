FC Bayern kann heute in Stuttgart Herbstmeister werden

Der FC Bayern München kann am Dienstag die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga rechnerisch perfekt machen. Alles zu TV-Übertragung und Live-Stream.

14.12.2021 | Stand: 08:53 Uhr

Schon mit einem Unentschieden beim VfB Stuttgart würden die Münchner die Hinserie zum 25. Mal als Erster beenden. Die Bayern gehen mit sechs Punkten Vorsprung und der deutlich besseren Tordifferenz auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund in den vorletzten Hinrunden-Spieltag.

Das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena in Cannstatt beginnt um 18.30 Uhr: Abo-Sender Sky überträgt die Partie kostenpflichtig auf Sky Bundesliga HD 5 oder im Stream via Sky Ticket.

FC Bayern ohne Joshua Kimmich beim VfB Stuttgart

Nach dem umkämpften 2:1 gegen den FSV Mainz 05 hat der Rekordmeister in Stuttgart aber einige personelle Probleme im Mittelfeld. Joshua Kimmich fehlt nach seiner Corona-Infektion noch bis ins neue Jahr. Seine Teamkollegen Jamal Musiala und Leon Goretzka hatten vor dem Spiel mit Schmerzen zu kämpfen. Corentin Tolisso ist angeschlagen. "Wir sind in der Endphase einer kräftezehrenden Hinrunde, da sind Verletzungen normal", sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Das sind die anderen Spiele am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga heute und am Mittwoch