Bundesliga im TV: Wer überträgt VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund live im Fernsehen? SKY, DAZN, Free-TV?

Sky, DAZN oder Free-TV? Wer übertragt heute VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund im Stream und im TV? Alle Infos zum Freitagsspiel in der Bundesliga hier.

08.04.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Wo läuft heute Fußball im Fernsehen und im Livestream? Spannung garantiert beim Duell Stuttgart gegen Dortmund. Borussia Dortmund muss beim VfB Stuttgart ran und will die Pleite gegen Leipzig wettmachen. Stuttgart steht kurz vor einem Abstiegsplatz, hat aber einen Lauf. Anpfiff ist um 20.30 Uhr

Läuft die Bundesliga im Fernsehen? Wo kann ich heute VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund live sehen? Kommt das sogar im Free-TV? Hier erfahren Sie es. Mehr zum Duell erfahren Sie hier.

Bundesliga: Welche Spiele finden heute an diesem Spieltag statt?

Freitag, 8. April: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund - Anpfiff 20.30 Uhr

Samstag, 9. April: FC Bayern München FC Augsburg

Samstag, 9. April: VfL Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld - Anpfiff 15.30 Uhr

Samstag, 9. April: FC Köln gegen FSV Mainz - Anpfiff 15.30 Uhr

Samstag, 9. April: Greuther Fürth gegen Borussia Mönchengladbach - Anpfiff 15.30 Uhr

Samstag, 9. April:Hertha BSC - FC Union Berlin - Anpfiff 18.30 Uhr

Sonntag, 10. April: VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen - Anpfiff 15.30 Uhr

Sonntag, 10. April: Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg - Anpfiff 17.30 Uhr

Sonntag, 10. April: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim - Anpfiff 19.30 Uhr

Bundesliga: Wie sieht man den VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund live?

Schlechte Nachrichten für alle Fußball-Freunde. Das Duell Stuttgart gegen Dortmund ist nicht kostenlos im Fernsehen oder im Stream zu sehen. Der Online-Sender DAZN zeigt die Partie im Fernsehen und im Stream mit Vorberichten ab 19.30 Uhr. Jan Platte kommentiert gemeinsam mit Experte Benny Lauth. Das letzte Spiel komplett im Free-TV lief am 17. Januar auf Sat1.

DAZN kostet für Neukunden bei monatlicher Zahlung aktuell 29,99 Euro im Monat. Die Jahresmitgliedschaft schlägt mit 274,99 Euro zu buche. Einen kostenlosen Probemonat gibt es nicht. Dafür sehen DAZN-Zuschauer 106 Spiele der Bundesliga. Und zwar die Freitagsspiele um 20.30 Uhr und die Sonntagsspiele um 15.30, 17.30 und 19.30 Uhr.

Stuttgart gegen Dortmund im Audiostream

Wer kostenlos auf Fußballgenuss kommen will und auf das Bild verzichten kann, kann sie die Partie auch live im Audiokommentar anhören. Die ARD überträgt den Audiostream ab 20.30 Uhr aus der "Stuttgarter Arena."

Ausgangslage: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

Lesen Sie auch

Fußball-Bundesliga Fußball-Bundesliga: Ergebnisse, Uhrzeit, Übertragung im Live-Stream, BVB Dortmund gegen Mainz

Katerstimmung bei der Borussia aus Dortmund. Nach der 1:4 Klatsche gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende vor ausverkaufter Heimkulisse ist die Stimmung angespannt. Es prasselt viel auf uns ein. Am Freitag haben wir die Chance, das ein Stück weit zu relativieren und es in eine andere Richtung zu lenken", sagte Trainer Marco Rose.

60.000 Heimfans wollen dagegen den VfB Stuttgart nach vorne peitschen. Das kann der Tabellen-Fünfzehnte auch gut brauchen, gerade einmal ein Punkt trennt den VfB aus Stuttgart von einem direkten Abstiegsplatz. Die Gäste hätten nach wie vor eine "sehr gute Mannschaft" meinte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. Aber wenn "Dortmund nur ein paar Prozent weniger macht, dann müssen wir da sein".

Bundesliga: Wer überträgt das Derby FC Bayern München gegen FC Augsburg

Bayern-Derby in der Bundesliga: Am Samstag empfängt der FC Bayern den FC Augsburg. Die Bayern wollen sich einspielen auf das Rückspiel gegen Villareal am kommenden Dienstag - und womöglich sogar die Meisterfeier vorziehen. Rechnerisch können sie noch von Dortmund überholt werden, doch aktuell hat der FC Bayern 9 Punkte Vorsprung vor dem BVB. Die Augsburger dagegen stemmen sich gegen den Abgstieg. Das Derby wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen und läuft auf Sky.