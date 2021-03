Schalke geht gegen Wölfe unter, BVB schlägt Hertha

Im Bundesliga-Abstiegskampf kassiert Schalke beim VfL Wolfsburg die nächste Pleite. In Berlin bleiben die "Eisernen" eine Heimmacht.

13.03.2021 | Stand: 20:30 Uhr

Der FC Bayern München hat den Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga vorerst ausgebaut. Der deutsche Rekordmeister ließ sich auch von den Spekulationen um Trainer Hansi Flick als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw nach der EM im Sommer nicht irritieren und setzte sich am Samstag mit 3:1 (2:0) beim SV Werder Bremen durch. Robert Lewandowski zog mit seinem Tor in der Partie in der Ewigen Torschützenliste mit 268 Toren mit Klaus Fischer gleich.

Schalke kassiert 17. Niederlage in dieser Saison

Der Tabellenletzte FC Schalke 04 kann seine Mini-Hoffnung begraben: Nach dem 0:0 in der Vorwoche unter neuem Trainer gingen die Königsblauen beim Drittplatzierten VfL Wolfsburg mit 0:5 (0:1) unter. Es passte schon irgendwie ins Bild der Schalker: Ausgerechnet der als Hoffnungsträger geholte Shkodran Mustafi leitete mit einem Eigentor in der 32. Minute die 17. Niederlage der Gelsenkirchener in dieser Saison ein. Nach dem Remis bei seinem Einstand musste auch Dimitrios Grammozis die Erfahrung machen, als Schalker Trainer-Verlierer den Platz zu verlassen. Richtig Bitter wurde es durch die weiteren Tore von Wout Weghorst (51.), Ridle Baku (58.), Josip Brekalo (64.) und Maximilian Philipp (79.). Der VfL festigte Tabellenrang drei und kam zum ersten Sieg nach zwei Pflichtspielniederlagen nacheinander.

Mainz und Freiburg trennen sich torlos

Der FSV Mainz 05 bejubelte im Kampf gegen den Abstieg indes ein 1:0 (0:0) zuhause gegen den SC Freiburg und kletterte auf Platz 16 vorbei an Arminia Bielefeld, das am Sonntag bei Bayer Leverkusen spielt. Der Mainzer Jubel war riesig nach dem Siegtreffer durch Robin Quaison in der 84. Minute. Die Rheinhessen bezwangen damit den Sportclub und zogen in der Tabelle nach Punkten zunächst mit Hertha BSC auf dem 15. Platz gleich. Die Berliner mussten am Abend aber noch bei Borussia Dortmund spielen.

Union Berlin bezwingt den 1. FC Köln

Der 1. FC Union nährte mit einem 2:1 (0:1) gegen den ebenfalls vom Abstieg bedrohten 1. FC Köln die Chancen auf einen internationalen Startplatz. Die Siegesserie der Eisernen gegen den 1. FC Köln ging damit weiter. Im vierten Duell schoss Ondrej Duda in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gäste in Führung. Der Ausgleich durch Max Kruse kurz nach der Pause (48.) ging ebenfalls auf einen Elfmeter zurück, ehe Christopher Trimmel (67.) der Siegtreffer gelang. Im Stadion An der Alten Försterei ist Union nun seit zwölf Bundesliga-Partien unbezwungen.

Borussia Dortmund schafft 2:0-Sieg gegen Hertha BSC

Borussia Dortmund hat einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze erzielt und zugleich die Situation von Hertha BSC weiter verschärft. Der BVB gewann am Samstagabend dank eines glücklichen und von einem kapitalen Torwartfehler begünstigten Tores von Nationalspieler Julian Brand (54. Minute) sowie einem Tor des kurz zuvor erst eingewechselten Youssoufa Moukoko (90.+1) mit 2:0 (0:0) gegen die Berliner.

