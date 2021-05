Liga-Spiele von Leipzig und Dortmund wegen Pokalfinale neu angesetzt

Nicht wie gewohnt am Samstag, sondern am Sonntag finden die Partien der beiden Fußball-Pokalfinalisten RB Leipzig und Borussia Dortmund statt.

03.05.2021 | Stand: 16:49 Uhr

Die beiden Fußball-Pokalfinalisten RB Leipzig und Borussia Dortmund spielen am 33. Bundesliga-Spieltag nicht wie gewohnt am Samstag, sondern erst am Sonntag. Über diese beiden Neuansetzungen informierte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag. Leipzig und Dortmund bestreiten zuvor am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) das Endspiel des DFB-Pokals in Berlin. Am Sonntag (18 Uhr/Sky) gastiert der BVB dann beim FSV Mainz 05, bevor RB Leipzig am Abend (20.30 Uhr/Sky) den VfL Wolfsburg empfängt.

Partie zwischen Holstein Kiel und Jahn Regensburg verschoben

Auch in der 2. Bundesliga gab es eine Neuansetzung: Die Partie zwischen Holstein Kiel und Jahn Regensburg, die eigentlich am 28. Spieltag hätte stattfinden sollen, findet am 13. Mai (15.30 Uhr) statt.