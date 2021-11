Bayer in Berlin ohne Wirtz - Hertha mit Dardai und Plattenhardt

Bayer Leverkusen muss beim Bundesligaspiel bei Hertha BSC auf Toptalent Florian Wirtz verzichten. Der 18-jährige Nationalspieler hat muskuläre Probleme.

07.11.2021 | Stand: 15:17 Uhr

Bayer Leverkusen muss in der Bundesliga-Partie am Sonntagnachmittag bei Hertha BSC auf Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz verzichten. Das 18 Jahre alte Toptalent, das von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden beiden Länderspiele am Donnerstag gegen Liechtenstein und am Sonntag in Armenien nominiert worden war, müsse "wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger passen", twitterte der Werksclub kurz vor der Partie.

Hertha-Kapitän gesperrt

Die Berliner können wieder auf Martin Dardai und Marvin Plattenhardt zurückgreifen. Dardai ersetzt den gesperrten Kapitän Dedryck Boyata, Plattenahrdt besetzt die linke Außenbahn. Als einzige Spitze beorderte Hertha-Trainer Pal Dardai Stevan Jovetic in den Sturm.

Lesen Sie auch: Taktik-Zoff bei Dortmund - Befreiungsschlag für Leipzig