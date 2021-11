Bundestrainer Flick gibt Aufgebot für Länderspiele bekannt

Hansi Flick wird an diesem Freitag den DFB-Kader für die abschließenden zwei WM-Qualifikationsspiele bekanntgeben. Ein U21-Europameister steht vor seinem Debüt.

04.11.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick gibt an diesem Freitag sein Aufgebot für die abschließenden Partien in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein (11. November) und drei Tage später in Armenien bekannt. Die Begegnungen sind die letzten beiden Länderspiele in diesem Jahr. Das Fußball-Nationalteam hatte sich bereits Anfang Oktober vorzeitig für die Endrunde in Katar qualifiziert.

Wolfsburg-Profi Nmecha könnte erstmals in DFB-Elf berufen werden

Auf große Experimente wird der 56-jährige Flick, der mit fünf Siegen in fünf Spielen in seine Amtszeit gestartet ist, dennoch verzichten - viel Zeit bleibt nicht mehr zur Vorbereitung auf die WM. Als möglicher Neuling wird der Wolfsburger U21-Europameister Lukas Nmecha (22) gehandelt. Wohl fehlen wird der zuletzt angeschlagene Timo Werner (25) vom FC Chelsea.

