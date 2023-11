Dortmund - Newcastle morgen live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 23/24

Borussia Dortmund gegen Newcastle United live im TV und Stream: Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung, Termin und Live-Ticker der Champions League 23/24.

06.11.2023 | Stand: 10:41 Uhr

In der Gruppenphase der Champions League 23/24 trifft Dortmund auf Newcastle . Mit vier Punkten steht der BVB in der Champions League aktuell auf dem dritten Platz der Gruppe F. Nach der Auftaktpleite der Borussia auswärts gegen PSG (0:2 aus Dortmunder Sicht), konnten die Schwarz-Gelben zuhause einen Punkt aus der Partie gegen den AC Mailand mitnehmen (0:0) und in Newcastle knapp mit 1:0 gewinnen. Nun kommt es erneut zum Aufeinandertreffen mit Newcastle United .

Die Mannschaft von Edin Terzić hat derzeit genau wie Newcastle 4 Punkte - lediglich das Torverhältnis sorgt dafür, dass der BVB auf Rang 3 hinter dem englischen Premier League Club steht. Angeführt wird die Gruppe F von PSG . Der französische Rekordmeister steht mit 6 Punkten an der Spitze der Gruppe. Milan - bislang noch ohne Punkte - bildet das Schlusslicht.

Wir haben hier alle Infos für das Spiel des BVB gegen Newcastle zusammengefasst - Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und im Stream. Auch ein Live-Ticker ist für Sie eingerichtet.

BVB - Newcastle United in der Champions League: Datum, Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Wie es der Spielplan der Champions League 2023/24 vorsieht, treffen die Borussen am 7. November 2023 zum zweiten Mal in der Gruppenphase auf Newcastle United . Das Match wird um 18.45 Uhr angepfiffen. Der BVB hat bei diesem Spiel Heimvorteil: Schauplatz der Partie ist der Dortmunder Signal Iduna Park .

Dortmund vs. Newcastle live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Rechte zur Übertragung der Champions League 2023/24 teilen sich DAZN und Amazon Prime Video . Je ein Topspiel am Dienstagabend wird von Amazon Prime übertragen. Solange deutsche Teams im Wettbewerb vertreten sind, handelt es sich dabei um ein Match mit deutscher Beteiligung. So wird auch das Spiel des BVB gegen Newcastle von Amazon Prime gezeigt. Um die Begegnung sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Dieses kann aktuell (Stand: 30.10.2023) für 8,99 Euro im Monat gebucht werden. Als Neukundin oder -kunde kann man das Angebot über einen Gratiszeitraum von 30 Tagen kostenfrei nutzen.

Frei empfangbar ist das Spiel Dortmund gegen Newcastle damit nicht. Lediglich das Champions-League-Finale kann im ZDF kostenlos verfolgt werden.

Spiel: Borussia Dortmund - Newcastle United , Gruppenphase , Gruppe F, Spieltag 4 von 6, UEFA Champions League 2023/24

Borussia Dortmund - Newcastle United , Gruppenphase , Gruppe F, Spieltag 4 von 6, UEFA Champions League 2023/24 Datum: Dienstag, 7. November 2023

Dienstag, 7. November 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

Signal Iduna Park , Dortmund Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream:Amazon Prime

Live-Ticker zum CL-Spiel Borussia Dortmund - Newcastle

Möchten Sie auf das kostenpflichtige Abonnement verzichten, so bieten wir ein alternatives Angebot, um das Spiel der Borussia gegen das englische Newcastle live mitzuerleben. Mit unserem Live-Ticker sind Sie immer auf dem neusten Stand - alle Tore, alle Karten und alle Wechsel lesen Sie hier.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz: Wie haben der BVB und Newcastle United bisher gegeneinander abgeschnitten?

Neben der Begegnung am 25. Oktober 2023 in der diesjährigen Champions League Gruppenphase sind die beiden Teams noch nicht aufeinander getroffen. Somit kann Dortmund insgesamt einen Sieg über Newcastle verbuchen. Der BVB gewann am 3. Spieltag mit 1:0 gegen das englische Team aus der Premier League .