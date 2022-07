Bye, bye, Brian!

Football ohne Brian Caler können sich viele Fans der Allgäu Comets kaum vorstellen. Neun Spielzeiten stand der gebürtige Amerikaner an der Seitenlinie - und führte die Kometen 2015 zum größten Erfolg in der Vereinsgeschichte: dem Einzug in das Play-Off-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Nach zwei schwächeren Spielzeiten verlängert der Verein den im Oktober auslaufenden Vertrag nicht mehr. Was der Klub-Chef Adi Hölzli und Trainer Caler sagen, erfährst Du hier.

Viele Jahre lang schien Brian Caler (36) wie verheiratet mit den Allgäu Comets. Jetzt ist der gebürtige US-Amerikaner sportlich wieder solo. Nach einer durchwachsenen Saison und der verpassten Teilnahme an den Play-offs trennt sich der Kemptener Football-Erstligist von seinem Trainer.

So bleibt Caler vielen Fans in Erinnerung: In seine Trainzeit fallen die größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Bild: Erwin Hafner

Der Ende Oktober auslaufende Headcoach-Vertrag wird nicht verlängert. „Nach neun Spielzeiten mit Brian gab es zuletzt Ermüdungserscheinungen. Manches stumpft im Laufe einer so langen Zeit eben ab“, sagt Klubchef Adi Hölzli vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Ingolstadt im Illerstadion. Caler will sich bei dieser Gelegenheit von den Fans verabschieden. Von der Entscheidung des Vorstandsteams ist er enttäuscht.

„Ich hätte gerne weitergemacht. Unser Weg war noch nicht vorbei“, sagt er vor allem mit Blick auf die jungen Spieler, die heuer in den Erstliga-Kader aufrückten.

Unstrittig sind Calers Verdienste, die er für die Kemptener Footballer geleistet hat. Er übernahm den Verein 2009 in der Regionalliga (3. Liga) und führte ihn hinauf bis in die Bundesliga. Mit dem Einzug ins Play-off-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegen Braunschweig gelang 2015 der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. In darauffolgenden Spielzeiten konnten die Comets jedoch nicht mehr an diese Top-Leistung anknüpfen.

„Für die Saison 2018 haben wir uns für frischen Wind und einige Neuerungen entschieden“, so Hölzli. Mit potenziellen Nachfolgern werde verhandelt.

Auch Caler steckt bereits in Gesprächen. Kurz nachdem der Verein die Trennung am Dienstagabend im Internet bekanntgegeben hatte, erhielt der scheidende Headcoach Anfragen von anderen Klubs. „Innerhalb von zwei Stunden hatte ich vier Angebote aus Deutschland. Weitere zwei kamen am nächsten Morgen. Das hat sehr gutgetan. Ich werde in Ruhe eine Auswahl treffen“, sagt Caler, der neben seinem Trainer-Job bei den Comets Teilzeit im IT-Bereich arbeitet.

Der verheiratete Familienvater bewertet die abgelaufene Saison deutlich positiver als seine Kritiker im Verein. „Ich ziehe den Hut, wie die Mannschaft mit diesem Kader und zahlreichen Verletzungen die Kurve gekriegt hat.“ Zu Beginn der Saison hatten die Comets sieben Niederlagen in acht Spielen kassiert und gehörten zum Kreis der Abstiegskandidaten. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung beenden sie die Saison immerhin als Fünfter unter acht Teams – das steht ganz unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels fest.

„Nach den Erfolgen in den vorigen Jahren sehen viele gar nicht, wie viel Arbeit dahintersteckt. Die Liga wird jedes Jahr professioneller. Aber bei uns muss wegen früherer Schulden gespart werden“, sagt Caler. Verletzt habe ihn, dass der Verein ihm anbot, als Co-Trainer oder Koordinator weiterzumachen. „Das ist, wie wenn du einem Küchenchef sagst, er soll künftig als Bedienung arbeiten.“