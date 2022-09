FC Bayern in der Champions-League - So sehen Sie alle Spiele der Gruppenphase im TV oder im Stream

Bald startet der FC Bayern in die Champions-League-Saison 2022/23. Wann es los geht und wo Sie die Spiele live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

01.09.2022 | Stand: 17:19 Uhr

Wenn die Hymne der Champions-League nach einer langen Sommerpause endlich wieder durch die Stadien und Wohnzimmer schallt, bekommen Fußballfans eine Gänsehaut. Bald hat das Warten ein Ende: Am Dienstag, 6. September startet die Königsklasse mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase. Der FC Bayern beginnt allerdings erst einen Tag darauf, am Mittwoch, 7. September gegen Inter Mailand. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige zu den sechs Spielen der Bayern in der Champions-League-Gruppenphase - vor allem, wo die Auftritte des Rekordmeisters im TV und im Stream live zu sehen sind?

Champions-League 2022/2023: Wann sind die Gruppenspiele des FC Bayern?

Endlich geht es wieder los: Die Champions-League startet am Dienstag, 6. September. Auch der FC Bayern München startet seine Europareise wieder, allerdings erst am Mittwoch, 7. September. Für die Bayern geht es in der Gruppephase gegen Inter Mailand, Barcelona und Viktoria Pilsen. Das sind die sechs Gruppenspiele des FC Bayern:

Spieltag: Inter Mailand vs. FC Bayern München (Mittwoch, 7. September, 21 Uhr) Spieltag: FC Bayern München vs. FC Barcelona (Dienstag, 13. September, 21 Uhr) Spieltag: FC Bayern München vs. FC Viktoria Pilsen (Dienstag, 4. Oktober, 18.45 Uhr) Spieltag: FC Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München (Mittwoch, 12. Oktober, 21 Uhr) Spieltag: FC Barcelona vs. FC Bayern München (Mittwoch, 26. Oktober, 21 Uhr) Spieltag: FC Bayern München vs. Inter Mailand (Dienstag, 1. November, 21 Uhr)

Bilderstrecke

FC Bayern München - Bundesligasaison 2022/23 - der Kader

1 von 25 Bouna Sarr im Training der Münchner. Bild: Philippe Ruiz, imago Bouna Sarr im Training der Münchner. Bild: Philippe Ruiz, imago 2 von 25 Eric Maxim Choupo-Moting (Mitte) bei der Meisterfeier. Bild: Alexander Pohl, imago Eric Maxim Choupo-Moting (Mitte) bei der Meisterfeier. Bild: Alexander Pohl, imago 3 von 25 Nachwuchstalent Paul Wanner. Bild: Frank Hoermann/Sven Simon, imago Nachwuchstalent Paul Wanner. Bild: Frank Hoermann/Sven Simon, imago 4 von 25 Leon Goretzka trägt die Trikotnummer 8. Bild: IMAGO Leon Goretzka trägt die Trikotnummer 8. Bild: IMAGO 5 von 25 Sven Ulreich ist Manuel Neuers Stellvertreter im Kasten. Bild: Steffen Proessdorf, imago Sven Ulreich ist Manuel Neuers Stellvertreter im Kasten. Bild: Steffen Proessdorf, imago 6 von 25 Abwehrtalent Tanguy Nianzou. Bild: Markus Fischer, imago Abwehrtalent Tanguy Nianzou. Bild: Markus Fischer, imago 7 von 25 Flügelflitzer Kingsley Coman. Bild: Revierfoto, imago Flügelflitzer Kingsley Coman. Bild: Revierfoto, imago 8 von 25 Gabriel Vidovic kommt aus der Nachwuchsabteilung der Münchner. Bild: Mladen Lackovic, imago Gabriel Vidovic kommt aus der Nachwuchsabteilung der Münchner. Bild: Mladen Lackovic, imago 9 von 25 Benjamin Pavard. Bild: Laci Perenyi, imago Benjamin Pavard. Bild: Laci Perenyi, imago 10 von 25 Neuzugang Matthijs de Ligt soll die Abwehr stabilisieren. Bild: Laci Perenyi, imago Neuzugang Matthijs de Ligt soll die Abwehr stabilisieren. Bild: Laci Perenyi, imago 11 von 25 Sadio Mane soll die Tore machen. Bild: Mladen Lackovic, imago Sadio Mane soll die Tore machen. Bild: Mladen Lackovic, imago 12 von 25 Mathys Tel kam von Stade Rennes nach München. Bild: Mladen Lackovic, imago Mathys Tel kam von Stade Rennes nach München. Bild: Mladen Lackovic, imago 13 von 25 Ryan Gravenberch. Bild: Markus Ulmer, imago Ryan Gravenberch. Bild: Markus Ulmer, imago 14 von 25 Leroy Sane beim Supercup gegen RB Leipzig. Bild: Markus Ulmer, imago Leroy Sane beim Supercup gegen RB Leipzig. Bild: Markus Ulmer, imago 15 von 25 Manuel Neuer steht zwischen den Pfosten. Bild: Markus Ulmer, imago Manuel Neuer steht zwischen den Pfosten. Bild: Markus Ulmer, imago 16 von 25 Josip Stanisic. Bild: Markus Ulmer, imago Josip Stanisic. Bild: Markus Ulmer, imago 17 von 25 Linksfuß Lucas Hernandez beim Supercup. Bild: Revierfoto, imago Linksfuß Lucas Hernandez beim Supercup. Bild: Revierfoto, imago 18 von 25 Der bayrische Roadrunner Alphoso Davies. Bild: Revierfoto, imago Der bayrische Roadrunner Alphoso Davies. Bild: Revierfoto, imago 19 von 25 Serge Gnabry. Bild: Revierfoto, imago Serge Gnabry. Bild: Revierfoto, imago 20 von 25 Dayot Upamecano kam vergangene Saison vom RB Leipzig nach München. Bild: Revierfoto, imago Dayot Upamecano kam vergangene Saison vom RB Leipzig nach München. Bild: Revierfoto, imago 21 von 25 Thomas Müller ist für die Torvorlagen zuständig. Bild: Revierfoto, imago Thomas Müller ist für die Torvorlagen zuständig. Bild: Revierfoto, imago 22 von 25 Der wiedererstarke Marcel Sabitzer. Bild: Revierfoto, imago Der wiedererstarke Marcel Sabitzer. Bild: Revierfoto, imago 23 von 25 Neu-Nationalspieler Jamal Musiala wirbelt durchs Mittelfeld. Bild: Revierfoto, imago Neu-Nationalspieler Jamal Musiala wirbelt durchs Mittelfeld. Bild: Revierfoto, imago 24 von 25 Joshua Kimmich dirigiert das Spiel der Münchner. Bild: Revierfoto, imago Joshua Kimmich dirigiert das Spiel der Münchner. Bild: Revierfoto, imago 25 von 25 Joshua Zirkzee beim Aufwärmen. Bild: Revierfoto, imago Joshua Zirkzee beim Aufwärmen. Bild: Revierfoto, imago 1 von 25 Bouna Sarr im Training der Münchner. Bild: Philippe Ruiz, imago Bouna Sarr im Training der Münchner. Bild: Philippe Ruiz, imago

Champions-League Übertragung live im TV: Spiele des FC Bayern im Fernsehen und im Stream

Eine schlechte aber nicht neue Nachricht vorweg: Die Spiele des FC Bayern in der Champions-League sind auch in der Saison 2022/23 nicht im Free-TV zu sehen. Wer alle sechs Spiele in der Gruppenphase der Münchner sehen möchte, braucht zwei Abos: Vier Spiele überträgt der Sportstreaming-Anbieter Dazn, zwei Spiele zeigt Amazon auf Prime Video.

Inter Mailand vs. FC Bayern (Mittwoch, 7.9., 21 Uhr): Dazn

(Mittwoch, 7.9., 21 Uhr): FC Bayern vs. FC Barcelona (Dienstag, 13.9., 21 Uhr): Amazon Prime Video

(Dienstag, 13.9., 21 Uhr): FC Bayern vs. FC Viktoria Pilsen (Dienstag, 4.10., 18.45 Uhr): Dazn

(Dienstag, 4.10., 18.45 Uhr): FC Viktoria Pilsen vs. FC Bayern (Mittwoch, 12.10., 21 Uhr): Dazn

(Mittwoch, 12.10., 21 Uhr): FC Barcelona vs. FC Bayern (Mittwoch, 26.10., 21 Uhr): Dazn

(Mittwoch, 26.10., 21 Uhr): FC Bayern vs. FC Barcelona (Dienstag, 1.11., 21 Uhr): Amazon Prime Video

Wer ein Abonnement bei Dazn abschließen möchte, kann zwischen zwei Varianten wählen. Im Monatsabo kostet es derzeit 29,99 Euro im Monat. Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, zahlt umgerechnet 24,99 Euro monatlich. Ein Abo bei Amazon Prime Video kostet derzeit nach einem kostenlosen Probemonat 8,99 Euro im Monat. (Lesen Sie auch: Salihamidzic über Musiala: "Natürlich ist er unverkäuflich")

Bilderstrecke

Julian Nagelsmann in Fotos - das ist der Trainer des FC Bayern privat und beruflich

1 von 12 Julian Nagelsmann musste seine Karriere als Fußballspieler schon im Alter von 20 Jahren verletzungsbedingt abbrechen. Stattdessen wurde er Trainer. Das Bild zeigt ihn 2012 als Co-Trainer des damaligen Amateurtrainers von 1899 Hoffenheim, Frank Kramer. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) Julian Nagelsmann musste seine Karriere als Fußballspieler schon im Alter von 20 Jahren verletzungsbedingt abbrechen. Stattdessen wurde er Trainer. Das Bild zeigt ihn 2012 als Co-Trainer des damaligen Amateurtrainers von 1899 Hoffenheim, Frank Kramer. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) 2 von 12 Als Spieler war Nagelsmann unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Augsburg in der Landesliga aktiv. Zuvor kickte er bei der "Zweiten" des TSV 1860 München. Beim FCA und den Löwen wurde er als Spieler ausgebildet. Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte der gebürtige Landsberge... Bild: Ulrich Wagner (Archiv) Als Spieler war Nagelsmann unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Augsburg in der Landesliga aktiv. Zuvor kickte er bei der "Zweiten" des TSV 1860 München. Beim FCA und den Löwen wurde er als Spieler ausgebildet. Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte der gebürtige Landsberge... Bild: Ulrich Wagner (Archiv) 3 von 12 Verletzungen beenden seine Karriere als Spieler früh. Mit nur 28 Jahren wird Nagelsmann im Jahr 2015 Bundesliga-Trainer bei der ersten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Er war der jüngste Bundesliga-Coach aller Zeiten. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) Verletzungen beenden seine Karriere als Spieler früh. Mit nur 28 Jahren wird Nagelsmann im Jahr 2015 Bundesliga-Trainer bei der ersten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Er war der jüngste Bundesliga-Coach aller Zeiten. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) 4 von 12 Für den Bundesliga-Trainer geht es rasant nach oben. Sein Tempo stellt er auch als Stargast beim DTM-Rennen am Hockenheimring unter Beweis - unser Fotograf Ralf Lienert erwischte ihn hier mit dem Allgäuer Fußballer Kevin Volland (r.). Bild: Ralf Lienert (Archiv) Für den Bundesliga-Trainer geht es rasant nach oben. Sein Tempo stellt er auch als Stargast beim DTM-Rennen am Hockenheimring unter Beweis - unser Fotograf Ralf Lienert erwischte ihn hier mit dem Allgäuer Fußballer Kevin Volland (r.). Bild: Ralf Lienert (Archiv) 5 von 12 Voller Einsatz: Julian Nagelsmann (r.) 2007 als Spieler des FC Augsburg ll bei einem Landesliga-Spiel beim 1. FC Sonthofen. Das Bild des Chef-Fotografen der Allgaeuer Zeitung, Ralf Lienert, zeigt ausserdem Papi Henriques vom FCA und den damaligen Sonthofen-Spieler Christian Binde (rotes Trikot). Bild: Ralf Lienert (Archiv) Voller Einsatz: Julian Nagelsmann (r.) 2007 als Spieler des FC Augsburg ll bei einem Landesliga-Spiel beim 1. FC Sonthofen. Das Bild des Chef-Fotografen der Allgaeuer Zeitung, Ralf Lienert, zeigt ausserdem Papi Henriques vom FCA und den damaligen Sonthofen-Spieler Christian Binde (rotes Trikot). Bild: Ralf Lienert (Archiv) 6 von 12 Im Jahr 2018 folgt der Wechsel zu RB Leipzig. Mit RB Leipzig erreicht der gebürtige Landsberger 2020 das Halbfinale der Champions League. Dort ist gegen PSG Endstation. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) Im Jahr 2018 folgt der Wechsel zu RB Leipzig. Mit RB Leipzig erreicht der gebürtige Landsberger 2020 das Halbfinale der Champions League. Dort ist gegen PSG Endstation. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) 7 von 12 Mit RB Leipzig trat Nagelsmann 2021 im DFB-Pokal an. Die Mannschaft unterlag im Finale Borussia Dortmund. Bild: Jan Woitas Mit RB Leipzig trat Nagelsmann 2021 im DFB-Pokal an. Die Mannschaft unterlag im Finale Borussia Dortmund. Bild: Jan Woitas 8 von 12 Nun war es offiziell: Julian Nagelsmann wechselte zur Saison 2021/2022 als Trainer zum FC Bayern München. Damit trat er die Nachfolge von Hansi Flick an, den er auf dem Archivbild umarmt. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) Nun war es offiziell: Julian Nagelsmann wechselte zur Saison 2021/2022 als Trainer zum FC Bayern München. Damit trat er die Nachfolge von Hansi Flick an, den er auf dem Archivbild umarmt. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) 9 von 12 Am 7. Juli 2021 leitete Julian Nagelsmann sein erstes Training als neuer Coach des FC Bayern München und gab gleich lautstarke Anweisungen. Bild: Sven Hoppe, dpa Am 7. Juli 2021 leitete Julian Nagelsmann sein erstes Training als neuer Coach des FC Bayern München und gab gleich lautstarke Anweisungen. Bild: Sven Hoppe, dpa 10 von 12 Im Mai 2022 durfte Nagelsmann die Meisterschale mit dem FC Bayern in die Luft recken. Für den FC Bayern München war es die zehnte Meisterschaft in Folge in der Fußball-Bundesliga, für den jungen Trainer war es die erste. Die Saison verlief dennoch teilweise enttäuschend mit dem viel zu frühen ... Bild: Sven Hoppe, dpa Im Mai 2022 durfte Nagelsmann die Meisterschale mit dem FC Bayern in die Luft recken. Für den FC Bayern München war es die zehnte Meisterschaft in Folge in der Fußball-Bundesliga, für den jungen Trainer war es die erste. Die Saison verlief dennoch teilweise enttäuschend mit dem viel zu frühen ... Bild: Sven Hoppe, dpa 11 von 12 Im Jahr 2018 heiratete Julian Nagelsmann seine Jugendliebe Verena. Das paar hat zwei gemeinsame Kinder. Jedoch... Bild: Arne Dedert, dpa Im Jahr 2018 heiratete Julian Nagelsmann seine Jugendliebe Verena. Das paar hat zwei gemeinsame Kinder. Jedoch... Bild: Arne Dedert, dpa 12 von 12 ... im Frühjahr 2022 gab des Ehepaar die Trennung bekannt. Nagelsmann lebt alleine in München. Ende Juni 2022 wurde bekannt, dass die Bild-Reporterin Lena Wurzenberger die neue Freundin des FC-Bayern-Trainers ist. Bild: Arne Dedert, dpa ... im Frühjahr 2022 gab des Ehepaar die Trennung bekannt. Nagelsmann lebt alleine in München. Ende Juni 2022 wurde bekannt, dass die Bild-Reporterin Lena Wurzenberger die neue Freundin des FC-Bayern-Trainers ist. Bild: Arne Dedert, dpa 1 von 12 Julian Nagelsmann musste seine Karriere als Fußballspieler schon im Alter von 20 Jahren verletzungsbedingt abbrechen. Stattdessen wurde er Trainer. Das Bild zeigt ihn 2012 als Co-Trainer des damaligen Amateurtrainers von 1899 Hoffenheim, Frank Kramer. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) Julian Nagelsmann musste seine Karriere als Fußballspieler schon im Alter von 20 Jahren verletzungsbedingt abbrechen. Stattdessen wurde er Trainer. Das Bild zeigt ihn 2012 als Co-Trainer des damaligen Amateurtrainers von 1899 Hoffenheim, Frank Kramer. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild)

