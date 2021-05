Löw freut sich auf Offensiv-Duell in Porto: «Bin neutral»

Finale in der Champions League: Am Samstag stehen sich Manchester City und FC Chelsea gegenüber. Was Bundestrainer Joachim Löw zum Finale sagt.

Joachim Löw erwartet ein attraktives und offensiv geprägtes Champions-League-Finale, drückt aber für keinen der beiden Endspiel-Teilnehmer besonders die Daumen. "Ich bin neutral", sagte d er Bundestrainer am Samstag im DFB-Trainingscamp in Seefeld zum Duell der beiden englischen Clubs Manchester City gegen den FC Chelsea am Samstagabend (21.00 Uhr/Sky und DAZN).

Löw und seine Spieler werden im Quartier der Nationalmannschaft in den Tiroler Alpen die Partie in Porto am Fernsehen verfolgen. "Das Spiel ist von großer fußballerischer Klasse begleitet, beide Clubs sind mit hoher Qualität ausgestattet", sagte der Bundestrainer.

Die Sympathien in den Reihen des DFB-Teams würden 50:50 verteilt sein, berichtete Löw. Denn viele Nationalspieler hätten schon mit Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger (alle Chelsea) und Ilkay Gündogan (Manchester City) zusammen gespielt. Gündogan hatte allerdings das Abschlusstraining in Porto am Freitagabend abbrechen müssen.

Die beiden Trainer Thomas Tuchel und Pep Guardiola würden für "sehr offensiv geprägten Fußball" stehen, bemerkte Löw, der Manchester als "leichten Favoriten" sieht. Aber Chelsea habe zuletzt mit Tuchel bewiesen, dass das Team Fortschritte gemacht habe und auch gegen solch starke Team wie Real Madrid dominieren könne.