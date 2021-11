FC Bayern spielt in Kiew um Gruppensieg in der Champions League

In der Fußball-Champions-League spielt Bayern München heute bei Dynamo Kiew. Die Anstoßzeit ist früh, alles zu Sendezeit, Live-Stream und Übertragung auf DAZN.

23.11.2021 | Stand: 07:40 Uhr

Der FC Bayern München will sich am Dienstag (18.45 Uhr) in der Champions League nach dem schon erreichten Einzug in das Achtelfinale auch den Gruppensieg vorzeitig sichern. Trotz Corona-Ärgers und zahlreicher Ausfälle streben die Münchner bei Dynamo Kiew im fünften Gruppenspiel den fünften Sieg in Europas Fußball-Königsklasse an. Das würde Platz eins garantieren.

Das Spiel ist für Fußball-Fans in Deutschland nur im kostenpflichtigen Live-Stream von DAZN zu empfangen. Das Spiel des VfL Wolfsburg beim FC Sevilla gibt es ab 21 Uhr im Stream bei Amazon Prime Video zu sehen.

FC Bayern spielt am Dienstag gegen Dynamo Kiew mit reduziertem Personal

"Wir haben nicht den Ergebnisdruck", sagte Trainer Julian Nagelsmann zur guten Ausgangslage in der Ukraine. Trotzdem seien Spiele in der Champions League und auch Erfolge für den FC Bayern stets wichtig. (Lesen Sie auch: Bayern München und Wolfsburg sind auswärts gefordert)

Nagelsmann hat nur einen dezimierten Kader zur Verfügung. Die Abwehrspieler Niklas Süle und Josip Stanisic sind nach Corona-Infektionen noch nicht wieder zurück. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance fehlen, weil sie sich als Corona-Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. Dayot Upamecano muss wegen einer Gelbsperre aussetzen. (Lesen Sie auch: FC Bayern kürzt Gehalt für Kimmich und andere ungeimpfte Mitspieler)

Champions League am Dienstag Bayern München und Wolfsburg sind auswärts gefordert

"Den Spielern, die aktuell in Quarantäne sind, geht es gut. Alle werden nach sieben Tagen getestet, ob sie symptomfrei sind, und könnten dann zurückkehren", sagte FC-Bayern-Coach Nagelsmann. "Josh könnte früher zurückkommen als die anderen, weil er schon drei Tage früher in Quarantäne gegangen ist. Aber das Wichtigste ist, dass sie gesund bleiben, deshalb sind Tests wichtig."

Dayot Upamecano muss gegen Kiew wegen einer Gelbsperre aussetzen. Nur 18 Spieler nahm Nagelsmann mit in die ukrainische Hauptstadt. "So gibt es weniger Gespräche im Hotel, wer spielt und wer nicht", scherzte Nagelsmann.

Champions League heute: Was beim FC Bayern noch wichtig ist

Ausgangslage: Als Achtelfinalist steht der FC Bayern bereits fest, jetzt soll auch der vorzeitige Gruppensieg her. Ein eigener Punktgewinn reicht auf jeden Fall, unter Umständen auch eine Niederlage. Im fünften Spiel der Gruppe peilen die Münchner nach bislang 17:2 Toren aber den fünften Sieg an. Es wäre das 18. Mal, dass die Münchner einen Gruppensieg in der Königsklasse bejubeln. Nur dem FC Barcelona (21) gelang das öfter.





