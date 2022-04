Heute Liverpool, morgen der FC Bayern: Wer überträgt die Champions-League-Spiele?

DAZN, Amazon Prime, Sky oder Free-TV? In der Fußball-Champions-League starten heute das Viertelfinale. Wer überträgt Man City oder den FC Liverpool im Stream?

05.04.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Wo läuft heute Fußball? Im TV und Stream fiebern Fans auf das Viertelfinale der Champions-League hin. Heute starten die acht besten Teams Europas mit den Hinspielen in die heiße Phase der Königsklasse.

Läuft die Champions League im Fernsehen? Wer überträgt? Und gibt es Spiele - zum Beispiel des FC Bayern München gegen Villareal - im Free-TV zu sehen? Hier erfahren Sie es.

Champions-League Viertelfinale 2022 - Spiel-Termine, Paarungen, Anstoß:





Manchester City vs. Atletico Madrid : Dienstag, 5.4.22, 21 Uhr

: Dienstag, 5.4.22, 21 Uhr Benfica Lissabon vs. FC Liverpool : Dienstag, 5.4.22, 21 Uhr

: Dienstag, 5.4.22, 21 Uhr FC Villareal vs. FC Bayern München : Mittwoch, 6.4.22, 21 Uhr

Mittwoch, 6.4.22, 21 Uhr FC Chelsea vs. Real Madrid : Mittwoch, 6.4.22, 21 Uhr

Die Viertelfinal-Rückspiele finden kommende Woche am Dienstag und Mittwoch (12./13.4.22) statt.

Champions League im Fernsehen und Live-Stream: Wer übertragt?

Auch im Allgäu würden die Fußball-Fans zumindest die Spiele des FC Bayern gerne im Free-TV sehen. Doch es gibt keine guten Nachrichten: Die TV-Übertragung des Spiels FC Villareal - FC Bayern München morgen am Mittwoch ist kostenpflichtig. Das Bayen-Spiel in Spanien läuft live und exlusiv beim Streaming-Dienst DAZN - ebenso wie das Parallelspiel FC Chelsea gegen Real Madrid.

Das Rückspiel der Bayern gegen Villareal in der Allianz Arena am 12.4.22 wird dann im Live-Stream von Amazon Prime gezeigt. Nur wer Premium-Kunde bei dem Online-Versandriesen ist, kann das Spiel via Amazon Prime Video oder mittels FireTV-Stick anschauen.

Die Amazon Prime-Mitgliedschaft kostet 69 Euro im Jahresabo oder monatlich 7,99 Euro. Ein erster Probemonat ist kostenlos.

Wer überträgt heute Fußball? Die Champions-League im Stream - ZDF zeigt Highlights





Dienstag, 5.4.: Manchester City - Atletico Madrid , live auf DAZN

- , Dienstag, 5.4.: Benfica Lissabon - FC Liverpool , live auf Amazon Prime

- , Mittwoch, 6.4.: FC Villareal - FC Bayern , live auf DAZN

, Mittwoch, 6.4.: FC Chelsea - Real Madrid , live auf DAZN

Das ZDF zeigt am Mittwoch, 6. April 2022, ab 23 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Spiele von Bayern München und Real Madrid im Free-TV. Moderator Jochen Breyer und ZDF-Experte Per Mertesacker zeigen die Highlights im "sportstudio UEFA Champions League".

Fußball-Champions-League live im Stream und TV: DAZN der große Gewinner

Seit der Saison 2021/22 ist der Streamingdienst DAZN der größte Champions-League-Anbieter in Deutschland. 121 Champions-League-Partien werden live von dem Abo-Dienst übertragen.

Völlig raus aus der Champions League ist vorerst Abo-Sender Sky. Er ging bei der Rechtevergabe leer aus. Dagegen darf Amazon Prime das jeweilige Topspiel des Spieltags zeigen - also eine Partie.

Auch das Champions-League-Endspiel 2022 in Paris wird auf DAZN gezeigt - hier gibt es aber gute Nachrichten für alle Fans, die kein kostenpflichtiges Abo haben: Die Champions-League-Endspiele 2022 bis 2024 werden parallel frei empfangbar im ZDF zu sehen sein - selbst ohne deutsche Beteiligung.

Bilderstrecke

Das ist Fußballspieler Robert Lewandowski in Bildern

1 von 6 Seine Anfänge in der Bundesliga machte Robert Lewandowski (rechts) 2010 bei Borussia Dortmund. Gebürtig kommt Lewandowski aus Polen. Dort wurde er am 21. August 1988 geboren. Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) Seine Anfänge in der Bundesliga machte Robert Lewandowski (rechts) 2010 bei Borussia Dortmund. Gebürtig kommt Lewandowski aus Polen. Dort wurde er am 21. August 1988 geboren. Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) 2 von 6 Lewandowski war bei Borussia Dortmund durchaus erfolgreich: 2012 etwa erzielte er im DFB-Pokalfinale beim 5:2-Sieg gegen den FC Bayern München drei Tore und verhalf dem BVB zu seinem ersten und bis heute einzigen Double. Bild: Soeren Stache, dpa (Archivbild) Lewandowski war bei Borussia Dortmund durchaus erfolgreich: 2012 etwa erzielte er im DFB-Pokalfinale beim 5:2-Sieg gegen den FC Bayern München drei Tore und verhalf dem BVB zu seinem ersten und bis heute einzigen Double. Bild: Soeren Stache, dpa (Archivbild) 3 von 6 Robert Lewandowski heiratete im Jahr 2013 Anna Stachurska. Die beiden haben zusammen zwei Töchter, Laura und Klara. Das Bild entstand beim Oktoberfest in München. Bild: Stefan Matzke, dpa (Archivbild) Robert Lewandowski heiratete im Jahr 2013 Anna Stachurska. Die beiden haben zusammen zwei Töchter, Laura und Klara. Das Bild entstand beim Oktoberfest in München. Bild: Stefan Matzke, dpa (Archivbild) 4 von 6 Zum FC Bayern wechselte Robert Lewandowski im Jahr 2014. Dort spielt er bis heute. Sein aktueller Vertrag geht bis 2023. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Zum FC Bayern wechselte Robert Lewandowski im Jahr 2014. Dort spielt er bis heute. Sein aktueller Vertrag geht bis 2023. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) 5 von 6 Innerhalb kürzester Zeit schießt Lewandowski am 22. September 2015 gegen den VfL Wolfsburg fünf Tore. Der FC Bayern gewinnt an diesem Tag 5:1. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Archivbild) Innerhalb kürzester Zeit schießt Lewandowski am 22. September 2015 gegen den VfL Wolfsburg fünf Tore. Der FC Bayern gewinnt an diesem Tag 5:1. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Archivbild) 6 von 6 Alle Augen sind mittlerweile auf Robert Lewandowski gerichtet. Denn er hat Gerd Müllers Bundesliga-Rekord von 40 Treffern in einer Saison eingestellt. Am Samstag gilt es nun: Wird er gegen den FC Augsburg den Rekord sogar übertreffen? Bild: Tom Weller, dpa Alle Augen sind mittlerweile auf Robert Lewandowski gerichtet. Denn er hat Gerd Müllers Bundesliga-Rekord von 40 Treffern in einer Saison eingestellt. Am Samstag gilt es nun: Wird er gegen den FC Augsburg den Rekord sogar übertreffen? Bild: Tom Weller, dpa 1 von 6 Seine Anfänge in der Bundesliga machte Robert Lewandowski (rechts) 2010 bei Borussia Dortmund. Gebürtig kommt Lewandowski aus Polen. Dort wurde er am 21. August 1988 geboren. Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) Seine Anfänge in der Bundesliga machte Robert Lewandowski (rechts) 2010 bei Borussia Dortmund. Gebürtig kommt Lewandowski aus Polen. Dort wurde er am 21. August 1988 geboren. Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild)

FC Bayern gegen Villareal: Lewandowski jagt Torrekord

Vor den Viertelfinalspielen des FC Bayern München gegen Villareal könnte Stürmer Robert Lewandowski in dieser Saison zum zweiten Mal Torschützenkönig der Champions League werden. Der Pole führt die Rangliste aktuell mit zwölf Treffern vor dem ehemaligen Frankfurter Sébastien Haller (11) an, der allerdings mit Ajax Amsterdam im Achtelfinale ausgeschieden war.

Auf Platz drei liegen gemeinsam Karim Benzema (Real Madrid) und Mohamed Salah (FC Liverpool) mit jeweils acht Toren. Lewandowski wurde beim Champions-League-Triumph der Bayern 2020 mit 15 Treffern schon einmal Torschützenkönig.