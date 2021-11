Diese Champions League Spiele stehen heute an

Der vierte von sechs Spieltagen in der Gruppenphase der Champions League ist heute Programm. Eine Übersicht der CL-Spiele und wo sie zu sehen sind.

03.11.2021

Es ist wieder soweit - der nächste Spieltag in der Gruppenphase der Champions League steht an. Hier eine Übersicht mit den Ergebnissen der Spiele vom Dienstag, 2. November, und die Mannschaften, die am Mittwoch, 3. November, gegeneinander antreten.

Die Ergebnisse der Champions League Spiele am Dienstag:

Malmö gegen Chelsea 0:1

Wolfsburg gegen RB Salzburg 2:1

Villarreal gegen Young Boys 2:0

Juventus gegen Zenit 4:2

Bayern gegen Benfica 5:2

Sevilla gegen Lille 1:2

Dynamo Kiew gegen Barcelona 0:1

Atalanta gegen ManUnited 2:2

Diese Champions League Spiele stehen am Mittwoch an:

Real Madrid gegen Donezk: 18.45 Uhr

Milan gegen FC Porto: 18.45 Uhr

Sporting gegen Beşiktaş: 21 Uhr

Dortmund gegen Ajax: 21 Uhr

Sheriff gegen Inter: 21 Uhr

Liverpool gegen Atlético Madrid: 21 Uhr

Man City gegen FC Brügge: 21 Uhr

RB Leipzig gegen PSG: 21 Uhr

Streaming und Live-Übertragung der Champions League Spiele

Die Champions League-Saison 2021/22 hat am 22. Juni begonnen und endet mit dem Finale in der Gazprom-Arena in Sankt Petersburg am 28. Mai 2022. Doch wo und wie können Fußballfans die Spiele anschauen?

Für die Saisons 2021/22 bis 2023/24 hat sich der Abo-Streamingdienst DAZN die exklusiven Rechte an beinahe der gesamten Champions League gesichert. Auch Amazon Prime Video ist in die Übertragung der CL-Spiele eingestiegen. Das Topspiel am Dienstagabend gibt es exklusiv bei Amazon zu sehen. Das Finale der Champions League 2021/22 wird aber im Free-TV übertragen: Der ZDF zeigt das Endspiel live und kostenlos im Fernsehen, DAZN sendet das Finale ebenfalls.

