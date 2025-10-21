Drei Millionen Höhenmeter auf Ski – Extremsportler jagt neuen Weltrekord

Als kleiner Junge stand Christian Flühr zum ersten Mal in Fischen im Allgäu am Stinesser auf Skiern. Der im Rheinland geborene Extremsportler hat seither eine enge Verbindung zum Allgäu behalten. Schließlich lebte und trainierte er fast zwei Jahrzehnte in der Region. Und auch bei seinem nächsten Rekordvorhaben wird er einen Zwischenstopp im Allgäu einlegen. In einer kuriosen Pressekonferenz, die live aus einer Gondel der Oberstdorf Kleinwalsertaler Bergbahnen übertragen wurde, stellte er sein Vorhaben vor.

Felix Lang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87561 Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höhenmeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis