Christian Flühr Weltrekord: Drei Millionen Höhenmeter auf Ski

Höher, weiter, schneller

Drei Millionen Höhenmeter auf Ski – Extremsportler jagt neuen Weltrekord

Der Extremsportler Christian Flühr, auch „der Bond auf Brettern“ genannt, will seinen 15. Weltrekord aufstellen. Dafür wird er auch im Allgäu unterwegs sein.
Von Felix Lang
    In einer Gondel der Nebelhornbahn stellte Christian Flühr (rechts, bzw. links in Skikluft) sein neues Vorhaben vor. Daniel Stock moderierte.
    In einer Gondel der Nebelhornbahn stellte Christian Flühr (rechts, bzw. links in Skikluft) sein neues Vorhaben vor. Daniel Stock moderierte. Foto: Project 3M

    Als kleiner Junge stand Christian Flühr zum ersten Mal in Fischen im Allgäu am Stinesser auf Skiern. Der im Rheinland geborene Extremsportler hat seither eine enge Verbindung zum Allgäu behalten. Schließlich lebte und trainierte er fast zwei Jahrzehnte in der Region. Und auch bei seinem nächsten Rekordvorhaben wird er einen Zwischenstopp im Allgäu einlegen. In einer kuriosen Pressekonferenz, die live aus einer Gondel der Oberstdorf Kleinwalsertaler Bergbahnen übertragen wurde, stellte er sein Vorhaben vor.

