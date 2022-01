Im Corona-Drama der deutschen Handballer bei der EM schaltet sich Bundesliga ein

Nach dem Corona-Ausbruch in der deutschen Handball-Mannschaft bei der EM schaltet sich nun die Handball Bundesliga ein. HBL und DHB konferieren am Abend.

Nach weiteren Corona-Fällen in der Nationalmannschaft konferiert die Bundesliga (HBL) am Mittwochabend mit den Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes (DHB).

In den nächsten Stunden werde es dazu eine Telefonkonferenz geben, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Kurz zuvor hatte der DHB bekanntgegeben, dass bei der Europameisterschaft weitere Nationalspieler positiv getestet wurden. Namen teilte der Verband zunächst nicht mit. (Corona-Fälle bei deutschen Handballern: Was ist passiert? Wie geht es weiter?)

Vor Handball-EM 2022 bereits Corona-Infektionen befürchtet

"Das ist das, was wir am meisten gefürchtet hatten - aber durchaus auch das, womit man rechnen musste", sagte Schwenker. Schon vor den neuen Corona-Fällen vom Mittwoch waren bei der EM neun deutsche Spieler positiv auf Corona getestet worden.

Bundestrainer Alfred Gislason hatte daraufhin immer wieder Spieler aus der Bundesliga nachnominiert. "Es macht natürlich keinen Sinn, jeden Tag drei bis fünf Spieler aus der Bundesliga nachzunominieren, wenn neue Fälle auftreten", sagte Schwenker.

Alles Weitere solle nun aber zunächst mit den DHB-Verantwortlichen besprochen werden. "Was bislang immer gut geklappt hat, war der Dialog untereinander", sagte Schwenker.

