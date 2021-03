Dänemark erlaubt EM-Spiele vor 12 000 Zuschauern

Die Fußball-EM ist für Dänemark ein besonderes Ereignis. Kulturministerin Joy Morgensen möchte daher bis zu 12 000 Zuschauer im Parken-Stadion zulassen.

25.03.2021 | Stand: 15:10 Uhr

Die EM-Spiele in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sollen vor Publikum ausgetragen werden. Kulturministerin Joy Mogensen kündigte am Donnerstag an, dass bei den vier Partien im Stadion Parken mindestens 11 000 bis 12 000 Zuschauer zugelassen werden.

Morgensen: Die Fußball-EM ist einzigartig und historisch für Dänemark

Wenn die gesundheitlichen Bedingungen es zulassen, seien auch mehr Zuschauer möglich. "Die Fußball-Europameisterschaft ist ein einzigartiges und historisches Ereignis in Dänemark", sagte Mogensen.

Das Parken-Stadion bietet Platz für rund 38 000 Zuschauer. Der dänische Fußballverband DBU reagierte erfreut und hofft auf noch mehr Fans: "Das ist ein großer und sehr wichtiger Schritt, dass wir diesen Sommer ein Fußballfest veranstalten und die Gemeinschaft im Parken und in ganz Dänemark spüren können", sagte DBU-Direktor Jakob Jensen laut einer Mitteilung.

UEFA-Chef: EM-Spiele sollen vor Zuschauern stattfinden

Aleksander Ceferin, Präsident der Europäischen Fußball-Union, hatte zuletzt betont, dass jeder der zwölf EM-Gastgeber Spiele vor Zuschauern garantieren soll. Eine Entscheidung zum Ablauf der Europameisterschaft wird spätestens bis Ende April erwartet. In Kopenhagen sind drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale geplant.

Lesen Sie auch: Positiver Corona-Test bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor Spiel gegen Island

Lesen Sie auch