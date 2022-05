Dank Caddie-Legende: US-Golfstar Thomas triumphiert in Tulsa

Caddie-Legende Jim "Bones" Mackay nahm Justin Thomas auf dem 18. Grün des Southern Hills Country Clubs liebevoll in die Arme und drückte den US-Golfstar für eine gefühlte Ewigkeit an seine Brust.

Sekunden zuvor hatte Thomas den entscheidenden Putt im Playoff gegen seinen Landsmann Will Zalatoris zum Triumph bei der 104. PGA Championship in Tulsa, Oklahoma im Loch versenkt. "Er hat einen sagenhaften Job gemacht", bedankte sich Thomas später bei Mackay, der seit Herbst des vergangenen Jahres seine Golftasche trägt und ihn berät. "Es ist ein unglaublicher Teamerfolg für uns."

Big congrats to @JustinThomas34! He kept himself in this championship until the very end and once he got his shot he didn’t look back. Thanks to Tulsa and the @PGAChampionship for a great week.