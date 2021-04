Darüber spricht die Liga: Corona-Wirbel, Flick-Zukunft, Funkel-Start

Hertha BSC muss nach vier Corona-Fällen in Quarantäne. Im Europacup ist die Fußball-Bundesliga nicht mehr dabei, alles konzentriert sich auf den Endspurt.

16.04.2021 | Stand: 08:42 Uhr

Nach dem Champions-League-Aus von Bayern München und Borussia Dortmund rollt am Wochenende wieder in der Fußball-Bundesliga der Ball. Hertha BSC spielt wegen Corona-Quarantäne nicht. Im Titelrennen wartet auf den FC Bayern das schwere Auswärtsspiel in Wolfsburg. Beim Vorletzten 1. FC Köln startet Routinier Friedhelm Funkel sein Trainer-Comeback. Dazu kommt es zum brisanten Aufeinandertreffen von Borussia Mönchengladbach mit seinem zukünftigen Trainer Adi Hütter, der Eintracht Frankfurt zum Abschied in die Champions League führen will.