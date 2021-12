Deutschlands Darts-Primus Clemens: Vorfreude auf «den Berg»

Derzeit findet in London die Darts WM statt. Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens blickt der Rückkehr in den Alexandra Palace mit Vorfreude entgegen.

21.12.2021 | Stand: 08:41 Uhr

Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens blickt der Rückkehr in den Alexandra Palace von London mit Vorfreude entgegen. "Das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass man endlich wieder in den vollen 'Ally Pally' darf. Ich freue mich jetzt schon den Berg raufzufahren", sagte Clemens vor seinem Turnierbeginn am Donnerstag (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) der Deutschen Presse-Agentur.

Clemens gilt als aussichtsreichster deutscher Starter. Die WM-Location liegt auf einer Anhöhe der britischen Hauptstadt.

Deutscher Dartspieler Gabriel Clemens könte es nach der WM in die Top 20 schaffen

Im Vorjahr hatte Clemens Titelverteidiger Peter Wright aus Schottland besiegt und war in der Folge erst in einem Darts-Krimi am Polen Krzysztof Ratajski gescheitert. Nach der WM könnte es der 38 Jahre alte Saarländer erstmals in die Top 20 der Welt schaffen.

"Darauf gucke ich überhaupt nicht. Ich denke, meine Entwicklung in den letzten Jahre ist gut und dafür arbeite ich jeden Tag, um mich in allen Bereichen zu verbessern." Clemens' erster Gegner wird erst am Dienstag (13.30 Uhr) zwischen Lewy Williams aus Wales und Toyokazu Shibata aus Japan ermittelt.