So sehen Sie das Formel-1-Wochenende in Sotschi live im TV und Stream

Die Formel 1 2021 fährt am Sonntag in Sotschi in Russland. Sind Qualifying und Rennen im Free-TV zu sehen? Wo Sie Zeitplan, Livestream und Übertragung finden.

Formel 1 2021 in Sotschi: Am Wochenende steht im Formel-1-Kalender 2021 der Große Preis von Russland auf dem Programm. Wann gehen die Fahrer an der Start? Wann findet der GP von Russland statt? Und wo wird das Rennen live im TV und Stream übertragen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen

Wird das Formel-1-Rennen in Russland live im Free-TV übertragen?

Keine guten Nachrichten für TV-Zuschauer. Der Große Preis in Sotschi wird in Deutschland nicht im frei empfangbaren TV bei RTL gezeigt. Stattdessen müssen Formel-1-Fans auf das kostenpflichtige Angebot von Sky zurückgreifen.

Der Pay-TV Sender hat alle Rechte und überträgt den 15. Grand Prix dieser WM live mit den Kommentatoren Sascha Roos und Ralf Schumacher. Gezeigt werden dort auch alle Freien Trainings und das Qualifying am Samstag. Hier finden Sie Uhrzeit und Sendetermine der Formel 1 an diesem Wochenende:

Freitag: 1. Freies Training: 10.30 Uhr live auf Sky 2. Freies Training: 14 Uhr, live auf Sky

Samstag: 3. Freies Training: 11 Uhr, live auf Sky Qualifying: 14 Uhr, live auf Sky

Sonntag: Rennen: 14 Uhr, live auf Sky



Achtung, Formel-1-Fans: Anders als bei den vorherigen Europa-Grands-Prix ist der Start beim Formel-1-Rennen in Sotschi wegen der Zeitverschiebung bereits um 14 Uhr (MESZ) am Sonntag.

Kann ich überhaupt die Formel 1 2021 live im Free-TV sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live im Free-TV bei RTL zu sehen. Das ist in der Saison 2021 nicht mehr so. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Lediglich vier Formel 1-Rennen werden heuer auf RTL im Free-TV zu sehen sein:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

7.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf. Beim Großen Preis von Russland werden sowohl das Qualifying am Samstag als auch das Rennen am Sonntag auf ORF 1 gezeigt. Für Allgäuer Formel-1-Fans, die den Sender empfangen können, sind das gute News.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Sotschi

Strecke : Sochi Autodrom

: Sochi Autodrom Länge: 5.848 Meter

5.848 Meter Runden: 53

53 Distanz: 309,745 km

309,745 km Die letzten Sieger: 2020 Valtteri Bottas (Mercedes) 2019 Lewis Hamilton (Mercedes) 2018 Lewis Hamilton (Mercedes) 2017 Valtteri Bottas (Mercedes) 2016 Nico Rosberg (Mercedes)



Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen in Monaco?

Seit auf dem Sochi Autodrom in Russland Formel-1-Rennen gefahren werden, hat bislang nur Mercedes gewonnen. Die Silberpfeile sind mit dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton auch 2021 Favorit auf der schnellen Strecke in der Olympia-Stadt am schwarzen Meer.

Auf dieser Strecke muss Hamilton siegen, wenn er im äußerst knappen WM-Duell mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen wieder die Oberhand bekommen will. Aktuell liegt Hamilton im Formel-1-WM-Stand knapp hinter dem Niederländer.

Nach dem Crash der beiden WM-Rivalen beim letzten Rennen in Monza sind die Fans auf das nächste Aufeinandertreffen in Sotschi gespannt. Verstappen wird in der Startaufstellung zum Rennen nach dem Monza-Unfall allerdings mit einer Starplatzstrafe von drei Plätzen belegt.

Der deutsche Formel-1-Star Sebastian Vettel will nach zuletzt enttäuschenden Rennen mit Aston Martin wieder in die Punkte fahren. Für Mick Schumacher im Haas dürften die in weiter Ferne bleiben. Immerhin: Seinen neuen Vertrag bei Haas für die Formel-1-Saison 2022 hat Schumacher in der Tasche.

Wie geht es im Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021 weiter?

26.09.2021: Russland / Sotschi

03.10.2021: Singapur / Singapur

10.10.2021: Japan / Suzuka

24.10.2021: USA / Austin

31.10.2021: Mexiko / Mexiko City

07.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

21.11.2021: Australien / Melbourne

28.11.2021: Saudi-Arabien / Jeddah

05.12.2021: VAE / Abu Dhabi

