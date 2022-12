Katha Althaus greift an - erste Frauen-Skispringen auf Schnee am Wochenende

Der Skisprung-Weltcup der Frauen 2023/23 macht heute in Lillehammer Halt. Werden die Skispringen der Damen mit Katha Althaus live im TV oder Stream übertragen?

02.12.2022 | Stand: 11:25 Uhr

Die Saison im Skispringen der Frauen geht an diesem Wochenende in die zweite Weltcup-Station in Lillehammer. Von der Schanze in Norwegen stehen für die Skispringerinnen um Katharina Althaus (SC Oberstdorf) zwei Nacht-Springen 2022 unter Flutlicht auf dem Programm.

Der erste Skisprung-Weltcup am Samstag am Lysgårdsbakken findet auf der Normalschanze (HS98) in Lillehammer statt. Am Sonntag absolvieren die Damen dann das zweite Skispringen von der Großschanze (HS140).

In diesem Artikel beanworten wir folgende Fragen:

Wann findet heute das Skispringen der Damen statt?

Wo wird heute das Skispringen der Frauen übertragen?

Läuft Frauen-Skispringen im Fernsehen oder Live-Stream?

Skispringen der Frauen in Lillehammer 2022 - Zeitplan und Programm:

Freitag, 2. Dezember 2022 15.45 Uhr: Training (zwei Durchgänge / HS 98) 17.30 Uhr: Qualifikation (HS 98)





Samstag, 3. Dezember 2022 15.30 Uhr: Probedurchgang (HS 98) 16.30 Uhr: Einzel-Wettkampf (HS 98)





Sonntag, 4. Dezember 2022: 10 Uhr: Training (HS 140) 15.30 Uhr: Qualifikation (HS 140) 16.30 Uhr: Einzel-Wettkampf (HS 140)



Wird der Skisprung-Weltcup der Frauen aus Lillehammer live im TV gezeigt?

Im Free-TV in Deutschland wird das Skispringen 2022 der Frauen aus Lillehammer an diesem Wochenende nicht übertragen. Der Skisprung-Weltcup der Damen aus Norwegen muss dem vollgepackten Sport-TV-Programm mit Ski alpin, Nordischer Kombination und natürlich der Fußball-WM Tribut zollen.

Kleiner Trost: ORF1 zeigt das Frauen-Skispringen aus Lillehammer am Samstag und Sonntag zumindest teilweise. Das Hauptprogramm des österreichischen Rundfunks ist in einigen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Hier werden an beiden Tagen der erste Wettkampf-Durchgang übertragen. Der 2. Durchgang das Damen-Skisprung-Weltcups läuft dann auf ORF Sport+ (eingeschränkte Verfügbarkeit).

Gibt es einen Livestream zum Skispringen der Damen aus Lillehammer?

Auch hier müssen ARD und ZDF mit ihren kostenlosen Angeboten in der Mediathek an diesem Wochenende passen. Aber: Die Frauen-Skispringen 2022 aus Lillehammer werden zumindest im Livestream des Eurosport Player gezeigt, der allerdings kostenpflichtig ist.

Frauen-Skispringen live aus Lillehammer: Katharina Althaus führt deutsches Aufgebot an

Die Oberstdorferin Katharina Althaus führt die DSV-Damen-Skispringerinnen in Lillehammer an: "Ich freue mich mega, ich liebe Lillehammer einfach – jetzt geht es endlich in den Schnee", sagte Althaus vor dem Weltcup-Wochenende. Vergangenes Jahr siegte die 26-Jährige beim Springen von der Normalschanze - ein ähnliches Ergebnis peilt sich auch 2022 an.

DSV-Springerinnen in Lillehammer sind: