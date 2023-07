Das spricht jetzt noch für Deutschlands U21

Die Ausgangslage ist nach nur einem Punkt aus zwei Spielen miserabel. Für den Einzug ins EM-Viertelfinale braucht Deutschlands U21 einen Sieg und Schützenhilfe. Was spricht jetzt noch für das Team?

28.06.2023 | Stand: 07:19 Uhr

Deutschlands U21-Nationalmannschaft hilft nur noch ein kleines Fußball-Wunder. Um nach einem Punkt aus zwei Spielen den ersten EM-Vorrunden-K.o. seit 2013 noch abzuwenden, braucht die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo heute einen Sieg gegen England (18.00 Uhr MESZ/Sat.1).

Gleichzeitig muss das Team auf einen Erfolg Israels gegen Tschechien hoffen, bei dem Deutschland die bessere Tordifferenz gegenüber Israel behält. "Ich glaube daran, weil im Fußball immer alles möglich ist", sagte Di Salvo. Doch was spricht vor dem Gruppenfinale überhaupt noch für sein Team?

Englands B-Elf

Für den Mitfavoriten auf den EM-Titel geht es gegen Deutschland um nichts mehr. Den Viertelfinal-Einzug und den Gruppensieg hat das Team bereits sicher. Es wird daher erwartet, dass Trainer Lee Carsley kräftig rotiert und vielen Ersatzspielern eine Chance gibt. Gegen eine nicht eingespielte B-Elf könnten Deutschlands Chancen steigen.

Jetzt erst recht

Ohne eigenen Sieg und mir nur zwei Treffern wollen sich Deutschlands Nachwuchs-Fußballer keinesfalls von der EM-Bühne verabschieden. "Es gibt noch eine kleine Hoffnung, dafür werden wir alles geben", sagte Martel. Scheidet Deutschland mit nur einem Zähler aus, wäre die Bilanz sogar schlechter als beim letzten Vorrunden-Aus 2013. Damals kam das Team unter Rainer Adrion immerhin auf einen Sieg und drei Punkte.

Gegner

Englands Kader hat den zweithöchsten Marktwert bei dieser EM. Dank der großen Offensivpower spielen die Young Lions aber naturgemäß einen ganz anderen Fußball als die bisherigen deutschen Gegner Israel und Tschechien. Während sich das Team von Di Salvo gegen die tief stehenden Abwehrbollwerke schwertat, zu Chancen zu kommen, dürften sich gegen England zumindest mehr Räume auftun. Dies könnte der DFB-Elf entgegenkommen.

Qualität

Diese ist im deutschen Kader trotz zahlreicher Ausfälle zweifellos vorhanden. Schon gegen Israel und Tschechien hätten am Ende Siege stehen müssen. Dass Deutschland auch mit Englands Nachwuchs mithalten kann, hat das Team bereits bewiesen. Im vergangenen Jahr ging die deutsche U21 in einem Testspiel in Führung und unterlag unglücklich mit 1:3.

Israel

Für Israel geht es im Parallelspiel der Gruppe gegen Tschechien auch noch um eine Menge. Bei einem Sieg gegen die nominell schwächer eingeschätzten Tschechen haben die Israelis selbst noch die Chance auf den erstmaligen Viertelfinal-Einzug. Im Vergleich zu Israel hat Deutschland zudem das bessere Torverhältnis und auch die möglichen weiteren entscheidenden Kriterien Fairplay-Wertung und UEFA-Rangliste auf seiner Seite.