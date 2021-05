"Die Mannschaft hat unter Wert gespielt" - Horst Hrubesch übernimmt beim HSV

Der Hamburger SV zieht die Konsequenzen aus den zuletzt fünf Spielen ohne Sieg. Daniel Thioune muss gehen. Für ihn übernimmt Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch.

03.05.2021 | Stand: 10:42 Uhr

Der Hamburger SV hat sich von Trainer Daniel Thioune getrennt. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, übernimmt Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch für die restlichen drei Saisonspiele den Posten und soll versuchen, doch noch das Saisonziel Bundesliga-Aufstieg zu retten. Thioune war erst zu Saisonbeginn vom VfL Osnabrück gekommen. Sein Vertrag war bis Sommer 2022 datiert.

Hrubesch: "Köpfe der Spieler freibekommen"

"Ich kenne viele der Spieler und habe in dieser Saison neben einigen Trainingseinheiten mehrere Spiele als Teil der HSV-Delegation gesehen. Zunächst einmal geht es darum, die Köpfe der Spieler freizubekommen", wurde Hrubesch in einem Interview auf der HSV-Homepage zitiert. "Zuletzt hat die Mannschaft leider oft unter Wert gespielt. Sie verfügt über eine andere Qualität, die wir jetzt in den verbleibenden Spielen auf den Platz bringen müssen."

Nur zwei Siege aus zwölf Spielen

Am Montagnachmittag soll der 70-Jährige die erste Trainingseinheit leiten. Mit der Entscheidung zogen die Verantwortlichen die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt in der Rückrunde. Nach nur zwei Siegen aus den jüngsten zwölf Spielen hat der HSV (52 Punkte) als Tabellendritter acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfL Bochum (60), fünf Punkte liegt er hinter dem Zweiten Greuther Fürth (57).

