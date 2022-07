"Der schöne René" lebt heute mit Demenz

Boxer René Weller hat Demenz. In seiner Wohnung erinnert nur noch wenig an den „Macho Man“. Seine Frau sagt: „Früher hatte ich auch ein eigenes Leben.“

Von Uwe Jauss

07.07.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Begegnung mit einer Legende. „Grüß Gott, Herr Weller. Wie geht’s Ihnen?“ Der 68-jährige einst so glamouröse Boxer nimmt die ausgestreckte Hand, schüttelt sie kurz, sagt mit einem warmen Blick in den Augen: „Mir geht es immer gut.“ Eine von ihm oft gebrauchte Floskel. Längst ist sie aber so hohl wie falsch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.