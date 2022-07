Deutsche 400-Meter-Staffeln verpassen Finals

Die deutschen 400-Meter-Staffeln haben die Finals bei der Leichtathletik-WM in Eugene klar verpasst. Weder die Frauen noch die Männer waren schnell genug für die beiden letzten Medaillenentscheidungen der Titelkämpfe in den USA in der Nacht zum Montag.

dpa

24.07.2022 | Stand: 03:22 Uhr