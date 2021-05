Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft schlägt die Schweiz mit 4:2

Das war top, Topteam Peking! Eine verjüngte deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat am Dienstagabend vor 2.550 begeisterten Fans in Memmingen die Schweiz mit 4:2 besiegt. Neu-Bundestrainer Toni Söderholm feierte damit bei seinem ersten Spiel an der Bande ein gelungenes Debüt im Allgäu. Vor der Partie wurde DEB-Legende Jan Benda (Nachwuchschef beim ECDC Memmingen) für 175 Länderspiele für Deutschland geehrt.

06.05.2021 | Stand: 14:31 Uhr

Meist stand Toni Söderholm mit verschränkten Armen hinter der Bank, ab und an malte der Finne auf der Taktiktafel seinen Spielern die richtige Taktik auf – bei seiner Premiere als Bundestrainer der Eishockey-Nationalmannschaft arbeitete der 40-Jährige in der Memminger Eissporthalle am Hühnerberg fleißig.

Seine Spieler zeigten sich ebenso eifrig. Das Perspektivteam (U24/U25) des Deutschen Eishockey-Bundes für Peking 2022 besiegte nach einem erfrischenden Auftritt eine junge Schweizer Auswahl mit 4: 2 (2: 0, 2: 1, 0: 1).

Vor der gelungenen Söderholm-Premiere verabschiedete DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel noch einen alten Kämpfer. Zwar hatte Jan Benda das letzte seiner 175 Länderspiele schon vor einigen Jahren absolviert, aber da der 46-Jährige noch für den Nachwuchs des gastgebenden ECDC Memmingen arbeitet und beim Oberligisten 2018 seine großartige Karriere zuletzt als Spielertrainer beendet hatte, nutzte der Verband die Chance zum Abschied.

Danach aber genug der Rückschau. Die Jugend legte los, und wie: Nach zwei Minuten erzielte der Iserlohner Lean Bergmann das 1: 0. Die deutsche Mannschaft zeigte schnelles Hockey, arbeitete aggressiv in den Ecken und ließ die Eidgenossen kaum zum Luftholen kommen. Verdienter Lohn der intensiven Laufarbeit war das 2: 0. In Unterzahl schloss der Augsburger Marco Sternheimer einen Alleingang ab – eine Sekunde vor der ersten Pause und in Unterzahl. Die Premiere des 20-jährigen Stürmers aus dem Augsburger Nachwuchs in der Nationalmannschaft verlief wie gemalt.

Nach dem 2: 1 durch Hedden zeigte die deutsche Mannschaft erneut in Unterzahl Effektivität und Mut, so wie es Söderholm fordert. Der Kölner Fabio Pfohl erhöhte auf 3: 1 (29.). Die Fans in der mit 2550 Zuschauern gut gefüllten Memmingen Eishalle bekamen noch mehr gelungene Aktionen zu sehen. 3: 1-Torschütze Pfohl legte zum 4: 1 für Teamkapitän Markus Eisenschmid auf. Der gebürtige Marktoberdorfer, der für die Adler Mannheim stürmt, musste die Scheibe nur noch hoch ins Netz schießen. Der Schweizer Meyer verkürzte auf 2: 4. Als bester deutscher Spieler wurde Torschütze und Passgeber Fabio Pfohl ausgezeichnet.

Seinen zweiten Bundestrainer-Einsatz hat Toni Söderholm bereits am heutigen Mittwoch. In Bietigheim geht es wieder gegen die Schweiz. Und Memmingen bleibt ein gutes Pflaster für das Nationalteam, schon im vorhergehenden Länderspiel vor zehn Jahren hatte es 7: 2 gegen Dänemark geheißen.