Deutsche Skate-Elite begeistert in Kempten

Action pur war am Wochenende in Kempten geboten. Bei einem Wettkampf der German Vert Tour 2017 kämpften die besten deutschen Skater in der Halfpipe gegeneinander. Zum ersten Mal war die gerade fertig gewordene Halfpipe am Illerdamm Schauplatz des Spektakels. Der Verein "Trockenschwimmer" hatte sie in ehrenamtlicher Arbeit hochgezogen. Sieh hier ein Video und tolle Bilder der Skater-Action:

Von Julian Agardi

15.07.2022 | Stand: 10:13 Uhr