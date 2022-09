England vs. Deutschland in der Nations League: So sehen Sie das Spiel live im Free-TV und Stream

Am sechsten Spieltag der Nations League ist Deutschland zu Gast bei England. Hier finden Sie alles Wichtige zur Live-Übertragung im Free-TV und im Stream.

Es ist der vorletzte Test vor dem Auftakt in die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Deutschland trifft am Montag im Londoner Wembley-Stadion auf England. Bundestrainer Hansi Flick bleibt also nicht mehr viel Zeit, seine Mannschaft auf das große Turnier einzustimmen. England steht in der Nations League etwas unter Druck: Mit zwei Punkten aus vier Spielen stehen die Three Lions nur auf dem vierten Platz in der Gruppe mit Italien, Ungarn und Deutschland. Hier erhalten Sie alle Informationen über Anstoß und TV-Übertragung des Länderspiels England gegen Deutschland.

England vs. Deutschland: Alles Wichtige im Überblick

Wettbewerb: Nations League, 6. Spieltag

Nations League, 6. Spieltag Spiel: England vs. Deutschland

England vs. Deutschland Termin: Montag, 26. September 2022

Montag, 26. September 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wembley-Stadion, London

England gegen Deutschland: Wo läuft das Länderspiel im Free-TV oder im Stream?

Das Länderspiel in der Nations League zwischen England und Deutschland findet am Montag, 26. September, statt. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Der Privatsender RTL überträgt das Spiel im Free-TV. Zusätzlich bietet RTL auch eine Übertragung per Live-Stream auf RTL+ an. Alternativ ist die Partie auch bei dem kostenpflichtigen Streaminganbieter Dazn zu sehen. Allerdings nicht live - auf Dazn ist das Spiel nur "delayed" ab 0 Uhr verfügbar.

Das ist der DFB-Kader für die Spiele gegen Ungarn und England in der Nations League

Für viele Überraschungen sorgte die Benennung des DFB-Kaders für die Länderspiele gegen Ungarn (Freitag, 23. September) und England (Montag, 26. September) nicht. Doch mit einem der nominierten Spieler hatte kaum jemand gerechnet: Der junge Verteidiger Armel Bella Kotchap. Der 20-Jährige wurde erstmals zur A-Nationalmannschaft eingeladen. Nun will er zeigen, dass er die Klasse für die DFB-Elf hat. Matthias Ginter und Robin Gosens sind zusätzlich zurück im Aufgebot. Trotz zuletzt guter Leistungen muss sich Mats Hummels hingegen weiterhin gedulden auf eine Rückkehr zur Nationalmannschaft. Die WM in Katar ist für den erfahrenen Innenverteidiger aber noch nicht völlig außer Reichweite - der Bundestrainer ließ ihm weiterhin die Tür offen.

Bittere Pille hingegen für Marco Reus. Der zuletzt formstarke Dortmunder Kapitän war zwar für die Länderspiele nominiert, verletzte sich aber am Wochenende beim Derby gegen Schalke am Sprunggelenk und fällt aus. Laut BVB-Sportchef Sebastian Kehl ist die WM-Teilnahme des Offensivakteurs aber wohl nicht in Gefahr. Für ihn nominierte Hansi Flick RB Leipzig-Kicker Benjamin Henrichs nach.

Der Kader in der Übersicht:

Tor: Manuel Neuer Marc-André ter Stegen Kevin Trapp

Abwehr: Armel Bella Kotchap Matthias Ginter Robin Gosens Thilo Kehrer David Raum Antonio Rüdiger Nico Schlotterbeck Niklas Süle Benjamin Henrichs

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt Serge Gnabry Leon Goretzka Ilkay Gündogan Kai Havertz Jonas Hofmann Joshua Kimmich Thomas Müller Jamal Musiala Lukas Nmecha Leroy Sané Timo Werner



Unser 🇩🇪-Kader für die anstehenden Nations League-Partien gegen 🇭🇺 Ungarn und 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England ist da! 🔥 Bundestrainer Hansi Flick spricht mit uns über die WM-Generalprobe ⤵️#GERHUN #ENGGER #NationsLeague pic.twitter.com/UqZcafyrfY — DFB-Team (@DFB_Team) September 15, 2022

Der Klassiker der Klassiker: England gegen Deutschland - die Bilanz

Schon 38 Mal traf die deutsche Nationalmannschaft auf England. Die Bilanz ist dabei recht ausgeglichen: 15 Mal gewann Deutschland, 17 Mal konnten die Three Lions gewinnen. Sechs Mal trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem Unentschieden. So auch beim letzten Aufeinandertreffen im Juni 2022. 1:1 ging das Duell aus - Jonas Hofmann traf auf Seiten der DFB-Elf.

Beachtlich ist, dass Deutschland erst im Jahr 1968 erstmalig gegen England gewinnen konnte - 60 Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen und zwölf Spiele später. In die Geschichte ging vor allem das WM-Finale von 1966 ein. England gewann nach Verlängerung mit 4:2. In diesem Spiel fiel auch das legendäre Wembley-Tor: Englands Geoff Hurst traf in der Verlängerung zum zwischenzeitlichen 3:2. Hurst schoss den Ball an die Unterkante der Latte, der Ball prallte von dort auf den Boden und der deutsche Verteidiger Wolfgang Weber klärte den Ball über das Tor ins Aus. Zunächst entschied der Schiedsrichter auf Eckball, nach Rücksprache mit seinem Linienrichter jedoch auf Tor. Bis heute halten die Diskussionen an, ob der Ball im Tor war oder nicht.