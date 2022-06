DFB-Coach Flick: Im Spiel gegen Italien "zählt es nochmal"

Erst Training, dann Pressekonferenz und später mit dem Flieger von Budapest nach Düsseldorf: Der Tag vor dem Nations-League-Spiel gegen Italien ist für das DFB-Team sehr abwechslungsreich.

13.06.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick geht das diese Saison abschließende Nations-League-Spiel gegen Italien "sehr positiv gestimmt" an.

"Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden", sagte Flick in Budapest vor der Abreise nach Deutschland, trotz der zuletzt vier 1:1-Spiele in Serie. Gegen den Europameister stünden am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) alle 25 Spieler im Kader zur Verfügung, berichtete Flick. Beim 1:1 am Samstag in Ungarn hatte Serge Gnabry wegen Wadenproblemen gefehlt.

Gegen Italien "zählt es nochmal, da wollen wir alle Körner drin haben", sagte Flick, er erneuerte seine klare Ansage, gewinnen zu wollen. "Mir tun die vier Unentschieden...", brach Flick seinen Satz ab, um dann fortzufahren "... ich finde das einfach nicht gut, weil ich gewinnen möchte."

Siege seien "immer wichtig für ein Team, sind immer dazu da, das eigene Selbstvertrauen aufzubessern", sagte der Bundestrainer. "Elementar ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wäre schön, wenn wir für unseren Aufwand belohnt werden. Mit einem Sieg ist die Überzeugung, dass man eine gute Qualität hat, auch viel besser."

