DFB-Pokal: Das sind die Partien im Viertelfinale

Der FC Bayern und Borussia Dortmund sind bereits im DFB-Pokal raus. Das eröffnet kleineren Clubs die Chance auf das Finale in Berlin. Wer spielt gegen wen?

30.01.2022 | Stand: 21:06 Uhr

Vorjahresfinalist RB Leipzig muss im Viertelfinale des DFB-Pokals zum Zweitligisten und Gladbach-Bezwinger Hannover 96 reisen. Im einzigen Bundesliga-Duell treffen der VfL Bochum und der SC Freiburg aufeinander. Bundesligist 1. FC Union Berlin empfängt in einem brisanten Aufeinandertreffen Aufstiegsanwärter FC St. Pauli. Außerdem spielt der Hamburger SV gegen den Zweitliga-Rivalen Karlsruher SC. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußball-Museum, die im Rahmen der ARD-"Sportschau" durchgeführt worden war.

DFB-Pokal-Auslsoung: Dickel springt für Neureuther ein

Als Losfee war kurzfristig der frühere Dortmunder Pokalheld Norbert Dickel für Felix Neureuther eingesprungen. Der Ex-Skistar musste wegen einer Corona-Infektion seiner Tochter passen. Und Dickel bescherte dem Nachbarn aus Bochum gleich wieder ein Heimspiel im Viertelfinale, das am 1. und 2. März ausgetragen wird. Schon zuvor hatte der VfL daheim den FC Augsburg und den FSV Mainz 05 ausgeschaltet.

RB Leipzig ist Favorit auf den Pokal-Sieg

Favorit auf den Cupsieg ist aber Leipzig, nachdem sich zahlreiche Top-Clubs wie der FC Bayern München, Titelverteidiger Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach aus dem Wettbewerb verabschiedet hatten. Die Sachsen standen bereits 2019 und 2021 im Endspiel. "Es ist schade für unsere Fans, dass die Auslosung kein Heimspiel ergeben hat. Hannover hat in der letzten Runde gegen Gladbach gezeigt, zu was die Mannschaft fähig ist", sagte RB-Trainer Domenico Tedesco in einer ersten Reaktion. Die bisherigen vier Begegnungen mit Hannover endeten alle mit RB-Siegen.

Die größten Überraschungen und Blamagen im DFB Pokal

1 von 20 Der DFB-Pokal hält so manche Überraschungen bereit. In dieser Bildergalerie zeigen wir spektakuläre Siege aus den letzten 30 Jahren. Rekordmeister FC Bayern München muss sich in der ersten Runde des DFB-Pokals 1990/91 dem Drittligisten FV Weinheim geschlagen geben. Bild: Kai-Uwe Wärner, dpa (Archivbild) Der DFB-Pokal hält so manche Überraschungen bereit. In dieser Bildergalerie zeigen wir spektakuläre Siege aus den letzten 30 Jahren. Rekordmeister FC Bayern München muss sich in der ersten Runde des DFB-Pokals 1990/91 dem Drittligisten FV Weinheim geschlagen geben. Bild: Kai-Uwe Wärner, dpa (Archivbild) 2 von 20 DFB-Pokalfinale, Saison 1991/92: Hannover 96 besiegt Borussia Möchengladbach mit 4:3 nach Elfmeterschießen im Berliner Olympiastadion. Damit gewann zum ersten Mal ein Zweitligist den DFB-Pokal. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild) DFB-Pokalfinale, Saison 1991/92: Hannover 96 besiegt Borussia Möchengladbach mit 4:3 nach Elfmeterschießen im Berliner Olympiastadion. Damit gewann zum ersten Mal ein Zweitligist den DFB-Pokal. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild) 3 von 20 Den Sieg feiern die Hannoveraner auch gebührend. Im Autokorso rollen Spieler und Trainer durch die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Von links nach rechts: Kapitän Karsten Surmann, Trainer Michael Lorkowski und Abwehrspieler Axel Sundermann. Bild: Wolfgang Weihs, dpa (Archivbild) Den Sieg feiern die Hannoveraner auch gebührend. Im Autokorso rollen Spieler und Trainer durch die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Von links nach rechts: Kapitän Karsten Surmann, Trainer Michael Lorkowski und Abwehrspieler Axel Sundermann. Bild: Wolfgang Weihs, dpa (Archivbild) 4 von 20 Der Pokallauf 1997 dürfte vielen Trierern in Erinnerung geblieben sein. Die Regionalliga-Mannschaft schmiss damals zuerst Champions-League-Sieger Borussia Dortmund und anschließend UEFA-Pokal-Sieger Schalke 04 aus dem Wettbewerb. Im Halbfinale verlor die Eintracht Trier dann im Elfmeterschießen gegen den MSV Duisburg. Das Foto zeigt Marco van Hoogdalem (rechts) von Schalke im Zweikampf mit dem Trierer Abwehrspieler Anton Weissenbacher (links). Bild: Werner Baum, dpa (Archivbild) Der Pokallauf 1997 dürfte vielen Trierern in Erinnerung geblieben sein. Die Regionalliga-Mannschaft schmiss damals zuerst Champions-League-Sieger Borussia Dortmund und anschließend UEFA-Pokal-Sieger Schalke 04 aus dem Wettbewerb. Im Halbfinale verlor die Eintracht Trier dann im Elfmeterschießen gegen den MSV Duisburg. Das Foto zeigt Marco van Hoogdalem (rechts) von Schalke im Zweikampf mit dem Trierer Abwehrspieler Anton Weissenbacher (links). Bild: Werner Baum, dpa (Archivbild) 5 von 20 Angelo Vacaro (links) und Volker Grimminger (rechts) vom VfB Stuttgart II freuen sich in der DFB-Pokal-Begegnung im Jahr 2000 mit dem Erstligisten Eintracht Frankfurt über das 1:0 der Amateure. In der Mitte sitzt der Frankfurter Spieler Alexander Schur am Boden. Die Amateure fegen den Bundesligisten mit 6:1 vom Feld. Bild: Bernd Weißbrod, dpa (Archivbild) Angelo Vacaro (links) und Volker Grimminger (rechts) vom VfB Stuttgart II freuen sich in der DFB-Pokal-Begegnung im Jahr 2000 mit dem Erstligisten Eintracht Frankfurt über das 1:0 der Amateure. In der Mitte sitzt der Frankfurter Spieler Alexander Schur am Boden. Die Amateure fegen den Bundesligisten mit 6:1 vom Feld. Bild: Bernd Weißbrod, dpa (Archivbild) 6 von 20 Erste Runde des DFB-Pokals 2001/2002: Fünftligist SSV Ulm besiegt Bundesligist Nürnberg mit 2:1. Es ist der einzige Sieg eines Fünft- gegen einen Erstligisten im DFB-Pokal. Bild: Stefan Puchner, dpa (Archivbild) Erste Runde des DFB-Pokals 2001/2002: Fünftligist SSV Ulm besiegt Bundesligist Nürnberg mit 2:1. Es ist der einzige Sieg eines Fünft- gegen einen Erstligisten im DFB-Pokal. Bild: Stefan Puchner, dpa (Archivbild) 7 von 20 Die Pirmasenser Regionalliga-Spieler bejubeln nach dem Schlusspfiff ihren Sieg gegen den amtierenden Vize-Meister der Bundesliga: Werder Bremen. Die Partie endet 4:2 nach Elfmeterschießen. Damit ist für Bremen im Jahr 2006 in der ersten Pokalrunde Schluss. Bild: Uli Deck, dpa (Archivbild) Die Pirmasenser Regionalliga-Spieler bejubeln nach dem Schlusspfiff ihren Sieg gegen den amtierenden Vize-Meister der Bundesliga: Werder Bremen. Die Partie endet 4:2 nach Elfmeterschießen. Damit ist für Bremen im Jahr 2006 in der ersten Pokalrunde Schluss. Bild: Uli Deck, dpa (Archivbild) 8 von 20 2012 demontiert der Viertligist Berliner Athletik Klub 07 den Europapokal-Anwärter TSG Hoffenheim 1899 um Torhüter Tim Wiese mit 4:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Bild: Marc Tirl, dpa (Archivbild) 2012 demontiert der Viertligist Berliner Athletik Klub 07 den Europapokal-Anwärter TSG Hoffenheim 1899 um Torhüter Tim Wiese mit 4:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Bild: Marc Tirl, dpa (Archivbild) 9 von 20 Szenen.... Bild: Thomas Eisenhuth, dpa (Archivbild) Szenen.... Bild: Thomas Eisenhuth, dpa (Archivbild) 10 von 20 ... eines ... Bild: Thomas Eisenhuth, dpa (Archivbild) ... eines ... Bild: Thomas Eisenhuth, dpa (Archivbild) 11 von 20 ... Klassikers: Drittligist Chemnitz liegt 2014 im heimischen Stadion 0:2 hinten gegen den FSV Mainz 05 aus der ersten Liga. Die Karl-Marx-Städter drehen aber auf und können sich mit einem 3:3 in die Verlängerung retten. Dort angekommen beginnt ein Spektakel: In der Verlängerung fallen drei Tore! Beim 5:4 für Chemnitz trifft der Mainzer Johannes Geis in der zweiten Nachspielminute aus 50 Metern ins Tor und gleicht aus. Den Elfmeterkrimi entscheiden die Chemnitzer dann für sich. Bild: Thomas Eisenhuth, dpa (Archivbild) ... Klassikers: Drittligist Chemnitz liegt 2014 im heimischen Stadion 0:2 hinten gegen den FSV Mainz 05 aus der ersten Liga. Die Karl-Marx-Städter drehen aber auf und können sich mit einem 3:3 in die Verlängerung retten. Dort angekommen beginnt ein Spektakel: In der Verlängerung fallen drei Tore! Beim 5:4 für Chemnitz trifft der Mainzer Johannes Geis in der zweiten Nachspielminute aus 50 Metern ins Tor und gleicht aus. Den Elfmeterkrimi entscheiden die Chemnitzer dann für sich. Bild: Thomas Eisenhuth, dpa (Archivbild) 12 von 20 Die Arminia Bielefeld sorgte in der Saison 2014/15 für einen der spektakulärsten Läufe im DFB-Pokal. Der Drittligist warf zuerst den Zweitligisten SV Sandhausen mit einem klaren 4:1 aus dem Rennen. Danach waren hintereinander die Bundesligisten Hertha BSC (4:2 n. E.), Werder Bremen (3:1) und Borussia Mönchengladbach (5:4 n. E.) dran. Im Halbfinale war dann gegen den späteren Gewinner aus Wolfsburg Schluss. Bild: Oliver Krato, dpa (Archivbild) Die Arminia Bielefeld sorgte in der Saison 2014/15 für einen der spektakulärsten Läufe im DFB-Pokal. Der Drittligist warf zuerst den Zweitligisten SV Sandhausen mit einem klaren 4:1 aus dem Rennen. Danach waren hintereinander die Bundesligisten Hertha BSC (4:2 n. E.), Werder Bremen (3:1) und Borussia Mönchengladbach (5:4 n. E.) dran. Im Halbfinale war dann gegen den späteren Gewinner aus Wolfsburg Schluss. Bild: Oliver Krato, dpa (Archivbild) 13 von 20 DFB-Pokal 2018/2019: SSV Ulm 1846 (Vierte Liga) fegt Bundesligist Eintracht Frankfurt nur 91 Tage nach deren Titelgewinn gegen die Bayern mit einem klaren 3:1 in der ersten Runde vom Platz. Frankfurt out. Bild: Sebastian Gollnow, dpa (Archivbild) DFB-Pokal 2018/2019: SSV Ulm 1846 (Vierte Liga) fegt Bundesligist Eintracht Frankfurt nur 91 Tage nach deren Titelgewinn gegen die Bayern mit einem klaren 3:1 in der ersten Runde vom Platz. Frankfurt out. Bild: Sebastian Gollnow, dpa (Archivbild) 14 von 20 In der DFB-Pokal-Saison 2019/20 klatschen Spieler des Regionalligisten SSV Verl freudig ab... Bild: Friso Gentsch, dpa (Archivbild) In der DFB-Pokal-Saison 2019/20 klatschen Spieler des Regionalligisten SSV Verl freudig ab... Bild: Friso Gentsch, dpa (Archivbild) 15 von 20 ...während die Spieler vom Bundesligaverein FC Augsburg die Gesichter in den Händen vergraben... Bild: Friso Gentsch, dpa (Archivbild) ...während die Spieler vom Bundesligaverein FC Augsburg die Gesichter in den Händen vergraben... Bild: Friso Gentsch, dpa (Archivbild) 16 von 20 ... Denn die Verler kickten die Augsburger mit einem 2:1 aus dem Pokal. Bild: Friso Gentsch, dpa (Archivbild) ... Denn die Verler kickten die Augsburger mit einem 2:1 aus dem Pokal. Bild: Friso Gentsch, dpa (Archivbild) 17 von 20 In der Saison 2020/21 warf Zweitligist Holstein Kiel den Titelverteidiger FC Bayern München im Achtelfinale nach Elfmeterschießen aus dem Rennen. Die Laune der Münchner um den jetzigen Weltfußballer Robert Lewandowski war dementsprechend. Bild: Christian Charisius, dpa In der Saison 2020/21 warf Zweitligist Holstein Kiel den Titelverteidiger FC Bayern München im Achtelfinale nach Elfmeterschießen aus dem Rennen. Die Laune der Münchner um den jetzigen Weltfußballer Robert Lewandowski war dementsprechend. Bild: Christian Charisius, dpa 18 von 20 Der DFB-Pokal 2021/2022 hat bereits für viele Überraschungen gesorgt. Ein sehr unglücklicher Faux-Pas kam von VfL Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel: Der Niederländer wechselte in der Partie gegen Regionalligist Preußen Münster viermal - und der VfL flog dafür im Nachhinein aus dem Wettbewerb. Bild: Swen Pförtner, dpa Der DFB-Pokal 2021/2022 hat bereits für viele Überraschungen gesorgt. Ein sehr unglücklicher Faux-Pas kam von VfL Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel: Der Niederländer wechselte in der Partie gegen Regionalligist Preußen Münster viermal - und der VfL flog dafür im Nachhinein aus dem Wettbewerb. Bild: Swen Pförtner, dpa 19 von 20 Torwart Gregor Kobel kann in der Saison 2021/22 das 1:0 für St. Pauli durch Etienne Amenyido (rechts) nicht verhindern. Zweitligist Pauli setzt sich im Spiel gegen Pokal-Favoriten Dortmund mit 2:1 durch. Bild: Christian Charisius, dpa Torwart Gregor Kobel kann in der Saison 2021/22 das 1:0 für St. Pauli durch Etienne Amenyido (rechts) nicht verhindern. Zweitligist Pauli setzt sich im Spiel gegen Pokal-Favoriten Dortmund mit 2:1 durch. Bild: Christian Charisius, dpa 20 von 20 Nach einer 5:0-Gala gegen Rekordmeister FC Bayern München sollte der Zweitligist Hannover 96 für die Gladbacher kein Problem sein. Denkste. Die Hannoveraner kämpfen und fegen Mönchengladbach mit einem klaren 3:0 aus dem Pokal 2021/2022. DFB-Pokal: HSV muss gegen den KSC ran

Beim Duell zwischen dem HSV und dem KSC kommen Erinnerungen an packende Duelle auf. So hatten sich die Hanseaten 2015 in einer dramatischen Relegation gegen Karlsruhe durchgesetzt. "Wir sind mit dem Los zufrieden. Das ist eine machbare Aufgabe. Es gibt aber keinen Grund zur Euphorie", sagte HSV-Teammanager Bernd Wehmeyer. Aber auch der KSC verbindet mit dem HSV Positives. Der letzte Cup-Sieg der Badener gelang 1956 durch ein 3:1 gegen den HSV.

Das Halbfinale ist für den 19. und 20. April angesetzt, ehe am 21. Mai im Berliner Olympiastadion das Finale steigt.

