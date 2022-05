DFB-Pokalfinale: So sehen Sie Freiburg gegen Leipzig live im Free-TV

Das DFB Pokalfinale 2022 im TV: Heute (21.5) kämpfen der SC Freiburg und RB Leipzig um den DFB-Pokal. Alles zur Übertragung im TV und im Stream.

21.05.2022 | Stand: 07:44 Uhr

Heute kommt das DFB-Pokalfinale im TV! Am Samstag (21.5) kämpfen RB Leipzig und der SC Freiburg um die - nach der Bundesliga-Meisterschale - begehrteste Trophäe im deutschen Fußball. Und es ist ein außergewöhnliches Finale: Zum ersten Mal seit über zehn Jahren haben weder Bayern München oder Borussia Dortmund das Endspiel erreicht.

Der SC Freiburg ist sogar zum allerersten Mal dabei - und die Leipziger zum dritten Mal in Folge. Ein echtes Highlight-Spiel also: Wird das DFB-Pokalfinale sogar im Free-TV gezeigt? Wann ist Anpfiff? Wo läuft das Endspiel des DFB-Pokals im Stream? Wir klären die wichtigsten Fragen.

DFB Pokal Finale 2022 im Free TV?

Beste Nachrichten für Fußballfans: Das DFB-Pokalfinale ist live im Free-TV zu sehen! Die ARD überträgt das DFB-Pokalfinale am Samstag (21.5) sowohl im TV als auch im kostenlosen online Stream.

Wer mag, kann auch bei SKY einschalten. Auch der Bezahlsender zeigt das Pokalendspiel. Fußballfreunde ohne Bezahl-Abo haben aktuell eine Sahne-Woche erwischt. Das Europa-League-Finale mit Frankfurter Freudentränen lief auf RTL und die Relegation in der Bundesliga 2022 wird ebenfalls im Free-TV gezeigt.

DFB-Pokalfinale 2022: Kann sich RB Leipzig gegen den SC Freiburg durchsetzen? Bild: Friso Gentsch, dpa (Archiv)

Wo findest das Finale des DFB-Pokals statt?

Das Finale des DFB-Pokals findet - wie jedes Jahr - im Olympiastadion in Berlin statt. Die Berliner Arena fasst 74.475 Zuschauer.

Wann ist Anpfiff beim DFB Pokal Finale?

Anpfiff beim DFB-Pokalfinale 2022 ist am Samstag, 21.5.22, um 20 Uhr.

DFB Pokal-Finale 2022 - Freiburg gegen RB Leipzig: Wie ist die Ausgangslage?

Ginge man strikt nach der Bundesliga-Tabelle, wäre Rasenballsport Leipzig der Favorit im Duell mit dem SC Freiburg. Leipzig landete auf in der Bundesliga-Saison 2021/22 auf Rang vier - Freiburg auf Rang sechs. Im direkten BuLi-Vergleich steht es 6:3 für die Sachsen. Der Pokal - so weiß man inzwischen - hat aber seine eigenen Gesetze. Freiburg steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Finale des DFB-Pokals und die elf von Trainer Christian Streich ist hoch motiviert. Leipzig oder Freiburg - das kann auch ein Duell der beiden Joker Emil Forsberg und Nils Petersen werden. Die beiden stellen wir hier vor.

"Wenn wir den Pokal gewinnen würden, wäre es toll", sagte Christian Streich, Coach der Freiburger, bei der Pressekonferenz. "Und wenn wir ihn nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter." Für Leipzigs Coach Domenico Tedesco ist der Titelgewinn beinahe schon Pflicht. Zum dritten Mal steht RB Leipzig im Pokalfinale.

Spannend wird es nicht nur beim DFB-Pokalfinale. Die Relegation der Bundesliga steht an. Wie Sie die live im Stream verfolgen können, lesen Sie hier.