DFB-Pokalfinale: So sehen Sie Freiburg gegen Leipzig live im Free-TV

DFB Pokalfinale 2022 im TV: RB Leipzig und SC Freiburg treffen am Samstag (21.5) im Pokalfinale aufeinander. Alles zur Übertragung im TV und im Stream.

19.05.2022 | Stand: 20:44 Uhr

Wann ist das DFB-Pokal-Finale 2022? Schon am kommenden Samstag (21.5) kämpfen RB Leipzig und der SC Freiburg um die - nach der Bundesliga-Meisterschale - begehrteste Trophäe im deutschen Fußball. Und es ist ein außergewöhnliches Finale: Zum ersten Mal seit über zehn Jahren haben weder Bayern München oder Borussia Dortmund das Endspiel erreicht.

Der SC Freiburg ist sogar zum allerersten Mal dabei - und die Leipziger zum dritten Mal in Folge. Ein echtes Highlight-Spiel also: Wird das DFB-Pokalfinale sogar im Free-TV gezeigt? Wann ist Anpfiff? Wo läuft das Endspiel des DFB-Pokals im Stream? Wir klären die wichtigsten Fragen.

DFB Pokal Finale 2022 im Free TV?

Beste Nachrichten für Fußballfans: Das DFB-Pokalfinale ist live im Free-TV zu sehen! Die ARD überträgt das DFB-Pokalfinale am Samstag (21.5) sowohl im TV als auch im kostenlosen online Stream.

Wer mag, kann auch bei SKY einschalten. Auch der Bezahlsender zeigt das Pokalendspiel. Fußballfreunde ohne Bezahl-Abo haben aktuell eine Sahne-Woche erwischt. Das Europa-League-Finale mit Frankfurter Freudentränen lief auf RTL und die Relegation in der Bundesliga 2022 wird ebenfalls im Free-TV gezeigt.

DFB-Pokalfinale 2022: Kann sich RB Leipzig gegen den SC Freiburg durchsetzen? Bild: Friso Gentsch, dpa (Archiv)

Wo findest das Finale des DFB-Pokals statt?

Das Finale des DFB-Pokals findet - wie jedes Jahr - im Olympiastadion in Berlin statt. Die Berliner Arena fasst 74.475 Zuschauer.

Wann ist Anpfiff beim DFB Pokal Finale?

Anpfiff beim DFB-Pokalfinale 2022 ist am Samstag, 21.5.22, um 20 Uhr.

DFB Pokal-Finale 2022 - Freiburg gegen RB Leipzig: Wie ist die Ausgangslage?

Ginge man strikt nach der Bundesliga-Tabelle, wäre Rasenballsport Leipzig der Favorit im Duell mit dem SC Freiburg. Leipzig landete auf in der Bundesliga-Saison 2021/22 auf Rang vier - Freiburg auf Rang sechs. Im direkten BuLi-Vergleich steht es 6:3 für die Sachsen. Der Pokal - so weiß man inzwischen - hat aber seine eigenen Gesetze. Freiburg steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Finale des DFB-Pokals und die elf von Trainer Christian Streich ist hoch motiviert. Leipzig oder Freiburg - das kann auch ein Duell der beiden Joker Emil Forsberg und Nils Petersen werden. Die beiden stellen wir hier vor.

Spannend wird es nicht nur beim DFB-Pokalfinale. Die Relegation der Bundesliga steht an. Wie Sie die live im Stream verfolgen können, lesen Sie hier.