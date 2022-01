DFB-Pokal: Berliner Derby und Baden-Württemberg-Duell im Fokus

Hertha BSC oder 1. FC Union? Das Berliner Derby steht am Mittwoch im Achtelfinale des DFB-Pokals besonders im Fokus.

18.01.2022 | Stand: 19:35 Uhr

Union-Trainer Urs Fischer sieht seine Mannschaft, die in der Fußball-Bundesliga auf einem Europapokal-Platz steht, nicht in der Favoritenrolle. "Die Tabelle hat keinen Einfluss auf das Pokalspiel", sagte der 55-jährige Schweizer am Dienstag vor dem Duell mit Hertha im Olympiastadion. Union hat im bisherigen Saisonverlauf neun Zähler mehr auf dem Konto als der 13. aus Charlottenburg.

Die Überraschungsteams TSG 1899 Hoffenheim und SC Freiburg wollen im Baden-Württemberg-Duell ihre Chance auf das Finale in Berlin wahren. Hoffenheim geht als Heimteam als leichter Favorit in das Duell. Zweitligist FC Hansa Rostock ist bei RB Leipzig klarer Außenseiter. Hannover 96 möchte gegen Borussia Mönchengladbach erneut eine große Pokal-Überraschung schaffen. 1992 besiegten die Niedersachsen den Bundesliga-Club im Endspiel, fünf Jahre später warfen sie die Gladbacher als Drittligist aus dem Wettbewerb.

