FC Augsburg gegen Bayern München im DFB-Pokal: So sehen Sie die Partie im Free-TV oder Stream

Der FC Bayern trifft im DFB-Pokal 2022/23 am Mittwoch auf den FC Augsburg. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream.

16.10.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Der DFB-Pokal 2022/23 geht in die zweite Runde. Am Mittwoch, 19. Oktober, trifft der FC Bayern München auf den FC Augsburg. Dabei sind die Münchner gleich im doppelten Sinne auf Wiedergutmachung aus. Im erst kürzlichen Aufeinandertreffen in der Bundesliga konnten die Fuggerstädter dem Rekordmeister ein 1:0 abringen.

Außerdem will der FCB nach dem frühen und klaren Ausscheiden im Vorjahr gegen Borussia Mönchengladbach (0:5) in dieser Saison den Titel wieder in Angriff nehmen. Aber auch der FC Augsburg möchte in dieser Spielzeit im Pokal besser abschneiden als in der Vorsaison. Wie für den FC Bayern war auch für die Augsburger in der zweiten Runde Schluss. Die Schwaben verloren denkbar knapp im Elfmeterschießen gegen den VfL Bochum (7:6).

Wie Sie die Partie im Free-TV und im Stream sehen können, erfahren Sie hier.

FC Augsburg - FC Bayern am Mittwoch im DFB-Pokal: Wann ist Anstoß? - Datum und Uhrzeit

Der FC Bayern reist am Mittwoch, 19. Oktober, nach Augsburg, wo ihn der FCA in der WWK-Arena erwartet. Anstoß ist dort um 20.45 Uhr.

FC Augsburg am Mittwoch gegen FC Bayern: Wo läuft das DFB-Pokal-Spiel im Free-TV oder im Stream?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans: Die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals ist im Free-TV zu sehen. Die Übertragung des bayerischen Derbys übernimmt das ZDF.

Lesen Sie auch

Fußball-Bundesliga So sehen Sie das Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern live im TV und im Stream

Wer jedoch auch die anderen Spiele des DFB-Pokals sehen möchte, kommt an einem Abo bei Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte des gesamten Turniers. Dort laufen alle Einzelspiele, aber auch Konferenzen. Auch per Livestream lassen sich die Spiele bei Sky verfolgen. Dafür ist entweder ein Abo bei SkyGo oder bei WOW von Nöten.

Doch neben der Partie zwischen Augsburg und Bayern ist noch eine weitere Begegnung im Free-TV zu sehen: SV Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach. Dieses Duell zeigt die ARD am Dienstag. Beide Spiele sind zudem im kostenlosen Livestream der beiden Sender zu sehen (sportschau.de und zdf.de).

FC Augsburg vs. Bayern München im DFB-Pokal: Alles Wichtige im Überblick