"Hhistorischer Erfolg für einen ungeliebten Klub" - Pressestimmen zum DFB-Pokal-Sieg von RB Leipzig

Der RB Leipzig hat am Samstagabend das Finale des DFB-Pokals gegen SC Freiburg gewonnen. Hier Reaktionen und Pressestimmen zum Fußball-Spiel.

22.05.2022 | Stand: 09:10 Uhr

RB Leipzig hat im Finale am Samstag den DFB-Pokal gegen den SC Freiburg gewonnen. Es ist der erste Titelgewinn in der Vereinsgeschichte der Leipziger. "Große Freude" und "große Erleichterung" verspürte Coach Domenico Tedesco nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Freiburg. Hier lesen Sie die Pressestimmen und Reaktionen zum Spiel.

"Nach zwei Niederlagen in den Endspielen 2019 unter Trainer Rangnick (0:3 gegen Bayern) und 2021 unter Nagelsmann (1:4 gegen BVB) machte sich Leipzig im dritten Versuch mit Trainer Tedesco zum ersten Mal ins einer jungen Vereinsgeschichte zum DFB-Pokalsieger. Und das in einem Finale, in dem sich die Sachsen über alle Widerstände hinwegsetzen." - Frankfurter Allgemeine

Pressestimmen zum Finale des DFB-Pokals: "Ein Nerven-Krimi bringt den ersten Titel"

"Ein Nerven-Krimi bringt den ersten Titel! Leipzig holt sich mit einem dramatischen 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Freiburg den ersten DFB-Pokalsieg seiner Vereinsgeschichte. Auf dem Weg zum Triumph muss RB zittern bis zum Ende!" - bild.de

"RB Leipzig sichert sich im Elferschießen gegen Freiburg den ersten Titel seiner kurzen und kontroversen Geschichte - und übersteht eine Stunde in Unterzahl, umstrittene Schiedsrichter-Urteile und vier Riesenchancen der Breisgauer." - Süddeutsche Zeitung

"Das Finale wird zur Nervenschlacht - Platzverweis und Elfmeterschießen inklusive." - Sport1

Reaktionen zum Finale des DFB-Pokals: "Historischer Erfolg für einen ungeliebten Klub"

"Im Finale des DFB-Pokals schlugen die Sachsen den SC Freiburg trotz Unterzahl und mit einer Portion Glück im Elfmeterschießen." - Kicker

"Mit viel Geld hat Red Bull in Leipzig einen DFB-Pokalsieger aus dem Boden gestampft. Ein historischer Erfolg für einen ungeliebten Klub – und eine Mannschaft, die den Argwohn nicht verdient hat." - Spiegel Online

