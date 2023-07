DFL veröffentlicht Bundesliga-Spielpläne

Wer bestreitet das Eröffnungsspiel? Gegen wen tritt mein Lieblingsclub zuerst an? Wann stehen Topspiele oder Derbys an? Alle diese Fragen werden am Freitag beantwortet.

28.06.2023 | Stand: 10:07 Uhr

Bis zum Saisonstart in der 2. Bundesliga sind es noch gut vier Wochen, die Bundesliga legt sogar erst am 18. August los - doch schon an diesem Freitag bekommen die Fans mit der Veröffentlichung der Spielpläne von der Deutschen Fußball Liga einen ersten Appetithappen serviert. Für die Experten der Dachorganisation des deutschen Profifußballs gab es bei der Gestaltung wie immer einiges zu bedenken.

Wie wird ein Spielplan der Bundesliga erstellt?

Die Grundlage bildet der Rahmenterminplan, der die wichtigsten Daten einer Saison vorgibt. Er enthält alle Spieltage der internationalen Fußball-Verbände FIFA und UEFA, um die herum die Termine der Bundesliga und 2. Bundesliga mit jeweils 306 Spielen sowie im DFB-Pokal festgelegt werden.

Was gibt es dabei zu bedenken?

Die DFL nutzt für die Erstellung der Spielpläne eine extra entwickelte Software, die auch individuelle Anpassungen für die jeweiligen Clubs außerhalb des reinen Ansetzungsschemas möglich macht. Dadurch können Vorgaben von Kommunen oder Sicherheitsorganen sowie Wünsche von Clubs, Stadionbetreibern und Medienpartnern mit Computerhilfe berücksichtigt werden.

Dazu gehört ebenso, dass benachbarte Clubs versetzt zu ihren Heimspielen antreten sollen und Feiertage, parallele Großveranstaltungen oder Spieltermine in den Europacup-Wettbewerben einbezogen werden. Hunderte Optionen werden geprüft. "Ohne diese technische Unterstützung ließen sich die zahlreichen Variablen kaum verarbeiten", heißt es in einem DFL-Hintergrund zum Spielplan-Puzzle. Aber: "Der Faktor Mensch bleibt auch im Zeitalter der Technologie und Digitalisierung unverzichtbar."

Wie lange dauert die Gestaltung der Spielpläne?

Die Planungen beginnen bereits im Frühjahr. Die heiße Phase startet, wenn in der laufenden Saison alle Entscheidungen über Auf- und Abstieg gefallen sind.

Welche Eckdaten stehen bereits fest?

Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga, für das der Titelverteidiger in der Regel gesetzt ist, steigt am 18. August. Nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht es in die kurze Winterpause, die am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.

In der 2. Bundesliga geht es bereits drei Wochen früher am 28. Juli los. Dafür haben die Clubs im Winter etwas mehr Zeit zum Verschnaufen. Nach dem 17. Spieltag (15.-17. Dezember) ruht der Ball bis zum 19. Januar 2024. Das Saisonfinale steigt am 19. Mai 2024.

Danach folgen noch die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga zwischen dem Tabellen-16. aus dem Oberhaus und dem Tabellendritten der 2. Liga (23. und 27. Mai) sowie um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zwischen dem Tabellen-16. aus dem Unterhaus und dem Tabellendritten der 3. Liga (24. und 28. Mai).

Gibt es Besonderheiten?

Wie in der vergangenen Saison duellieren sich knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Saisonauftakt der Meister (FC Bayern München) und der Pokalsieger (RB Leipzig) um den Supercup. Da der Termin am 12. August mit der 1. Runde im DFB-Pokal (11.-14. August) kollidiert, bestreiten die beiden Topteams ihre Erstrundenspiele erst Ende September.