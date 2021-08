Die spektakulärsten Bundesliga-Transfers des Sommers

Das Transferfenster ist für die Fußball-Bundesligisten seit Ende August geschlossen - die teuersten und überraschendsten Wechsel im Überblick.

31.08.2021 | Stand: 18:06 Uhr

Genau zwei Monate haben die Fußball-Bundesligavereine in der Regel Zeit, um in der Sommerpause Transfers zu tätigen. Vom 1. Juli bis zum 31. August können Spieler eingekauft und abgegeben werden. Diesen Sommer blieben die großen Überraschungen in der deutschen Bundesliga zwar aus, das Wechselkarussell hat sich dennoch kräftig gedreht. Der FC Bayern München war ungewohnt zurückhaltend und schlug erst kurz vor Schluss zu, dafür gab es mit Jadon Sancho einen der teuersten Transfers der Fußball-Geschichte und RB Leipzig hat seine Stamm-Innenverteidigung abgegeben. Die acht spektakulärsten Wechsel des Sommers im Überblick:

Dayot Upamecano (von RB Leipzig zum FC Bayern München): Der Wechsel von Dayot Upamecano von RB Leipzig zum Rekordmeister FC Bayern München war bereits im Februar unter Dach und Fach. Die Münchner zahlten für den 22-jährigen Franzosen rund 42,5 Millionen Euro. Der Innenverteidiger unterschrieb beim FCB einen Vertrag über fünf Jahre.

(von Donyell Malen (von PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund): Der Mittelstürmer ist der Königstransfer des BVB. Der Niederländer überzeugte in der vergangenen Saison in der Eredevisie. Dort erzielte Malen in 32 Partien 19 Treffer und steuerte zudem acht Assists bei. Die Dortmunder holten ihn anschließend für 30 Millionen Euro in die Bundesliga und statten den 22-Jährigen mit einem Fünfjahres-Vertrag aus.

André Silva (von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig): Der Portugiese war in der vergangenen Saison mit 28 Treffern der zweiterfolgreichste Torjäger der Bundesliga – nur Robert Lewandowski traf häufiger (41). RB Leipzig sicherte sich den 25-Jährigen anschließend für rund 23 Millionen Euro. In den bisherigen vier Partien für die Sachsen steuerte der Mittelstürmer ein Tor und zwei Assists bei.

Ibrahima Konaté (von RB Leipzig zum Liverpool FC): Der zweite Top-Innenverteidiger, der RB Leipzig diesen Sommer verlassen hat. Für stattliche 40 Millionen Euro wechselte der 1,94 Meter große Franzose zum englischen Team von Trainer Jürgen Klopp und erhielt dort einen Vertrag bis 2026. Mit Virgil van Dijk steht dem erst 22-Jährigen einer der besten Verteidiger der Welt zur Seite.

Leon Bailey (von Bayer 04 Leverkusen zu Aston Villa): Ein weiterer Wechsel aus der Bundesliga in die Premiere League: Den Jamaikaner Leon Bailey zieht es nach vier Jahren in Leverkusen ebenfalls auf die Insel. Die Birminghamer zahlen mit möglichen Bonifikationen bis zu 35 Millionen Euro für den linken Flügelflitzer. Der 24-Jährige hat einen Vierjahres-Vertrag unterzeichnet.

David Alaba (vom FC Bayern München zu Real Madrid): Der Österreicher wechselte nach zwölf Jahren beim deutschen Rekordmeister ablösefrei zu den Madrilenen. Bei den „Galaktischen" soll er die Abgänge von Sergio Ramos und Raphael Varane kompensieren. Drei Ligaspiele hat Alaba in Spanien bereits erfolgreich absolviert.

Marcel Sabitzer (von RB Leipzig zum FC Bayern München): Nach Upamecano und Trainer Julian Nagelsmann ist es der dritte Wechsel von Leipzig nach München in diesem Sommer. Der FCB hat den Österreicher für 15 Millionen Euro an die Säbener Straße geholt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler erhielt kurz vor Ablauf der Transferperiode einen Vertrag bis 2025.

Die nächste Möglichkeit Spieler zu verpflichten, haben die Bundesligisten erst wieder 2022 - ab 2. Januar ist das Winter-Transferfenster geöffnet.

