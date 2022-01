Ein Djoker ohne Einsatz: Wimbledon für ungeimpften Djokovic vielleicht auch vom Tisch

Die Impfung wird für Novak Djokovic immer wichtiger. Denn nach den French-Open-Organisatoren haben nun auch die Wimbledon-Chefs seine Teilnahme angezweifelt.

Novak Djokovic droht Medienberichten zufolge auch ein Ausschluss beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon, sollte sich der Tennis-Weltranglistenerste nicht impfen lassen.

Nach Angaben der britischen Zeitungen "Telegraph" und "Mirror" wollen die Londoner Turnier-Verantwortlichen keine Zusicherung geben, dass Djokovic im kommenden Sommer seinen Titel bei dem Rasen-Spektakel verteidigen darf.

Darf Djokovic in Wimbledon seinen Titel verteidigen? French Open womöglich auch vom Tisch

Damit würden sie über die gegenwärtig geltenden Corona-Regeln der britischen Regierung hinausgehen. Bislang dürfen ungeimpfte Spitzensportler nach Großbritannien einreisen, um dort zu trainieren und an Wettbewerben teilzunehmen.

Zuvor war bekannt geworden, dass sich auch die Titelverteidigung bei den French Open im Mai für den 34-jährigen Serben erledigt hat, wenn er sich weiterhin nicht impfen lässt. (Das sagen Sport-Funktionäre aus dem Ostallgäu zum Djokovic-Drama)

Nur mit Impfung dürfte Djokovic sicher in Frankreich antreten

Die französische Sportministerin Roxana Maracineanu hatte mitgeteilt, dass in- und ausländische Sportler in Frankreich in Zukunft nur antreten dürfen, wenn sie geimpft oder genesen sind. Auch die Teilnahme an den US Open in New York ist nur für Geimpfte möglich.

Bilderstrecke

Die Meilensteine in der Karriere des Tennisstars Novak Djokovic

1 von 12 Der Serbe Novak Djokovic gilt als Ausnahme-Tennisspieler. Geboren am 22. Mai 1987, wuchs er in der serbischen Hauptstadt Belgrad auf. Als Vierjähriger begann er mit dem Tennisspielen und hörte damit selbst während des Balkankrieges nicht auf. Mit zwölf Jahren kam er auf die Tennis Academy von Nikola Pilić in München. Neben Serbisch spricht Djokovic Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Slowakisch und Spanisch. Bild: Michael Probst, dpa 2 von 12 Seit 10. Juli 2014 ist Tennisstar Novak Djokovic mit seiner Jugendliebe Jelena Ristić verheiratet. Die beiden waren seit 2005 liiert. Das Paar hat zwei Kinder: Der Sohn kam im Oktober 2014 zur Welt, im September 2014 wurde die Tochter geboren. Bild: imago/BPI/Shutterstock/Javier Garcia 3 von 12 Aktuell ist Djokovic die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Er beendete die Rekordzahl von sieben Saisons (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 und 2021) auf dieser Position. Ein weiterer Rekord: die meisten Wochen auf Platz 1. Insgesamt gewann der Serbe bislang 86 Titel im Einzel und ein Turnier im Doppel. Bild: Darko Vojinovic, dpa 4 von 12 Seinen ersten Grand Slam Titel gewann Novak Djokovic am 27. Januar 2008 bei den Australian Open. Im Finale besiegte er Jo-Wilfried Tsonga. Damit wurde Djokovic nicht nur der erste Serbe, der einen Grand Slam Titel gewann, sondern auch der jüngste Titelträger bei den Australian Open. Diese Rekorde blieben nicht die einzigen. Bild: imago (Archivbild) 5 von 12 Zusammen mit Roger Federer und Rafael Nadal hält Djokovic mit 20 Grand Slam Titeln den Rekord für die meisten Turniersiege im Einzel. Zudem konnte er jedes der vier Grand-Slam-Turniere mindestens zweimal für sich entscheiden. Er gewann neunmal die Australian Open (Rekord, zuletzt 2021 (siehe Foto)), sechsmal Wimbledon, dreimal die US Open und zweimal die French Open. Bild: James Ross, dpa 6 von 12 Durch den Sieg bei den French Open 2016 (Foto) wurde Novak Djokovic nach Rod Laver (1962 und 1969) und Don Budge (1938) zum dritten Spieler, der bei allen vier Grand-Slam-Turnieren in Folge siegte. Zusätzlich war der Serbe als erster und bislang einziger Spieler bei allen aktuellen Turnieren der ATP-Masters-1000-Serie mindestens einmal erfolgreich (Golden Masters). Bild: imago/BPI/Shutterstock/Mike Frey (Archivbild) 7 von 12 Bei einem Teil seiner Rekorde war Boris Becker an der Seite Djokovics: Von Ende 2013 bis Dezember 2016 war Boris Becker Djokovics Trainer. Bild: imago/sportfotodienst (Archivbild) 8 von 12 Trotz seiner Rekorde gilt Djokovic als umstrittene Persönlichkeit. Der jüngste Vorfall: Der Tennis-Profi darf nicht nach Australien einreisen und bei den Australian Open (17. bis 30. Januar 2022) teilnehmen. Australien annulierte Djokovics Visum. Der Grund: Er hat die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Covid-19-Impfvorschriften nicht erfüllt. Er musste in ein Abschiebehotel (Foto). Bild: Joel Carrett, dpa 9 von 12 Djokovics Familie: Mutter Dijana, Vater Srdjan (mitte) und Bruder Djordje. Bruder Marko ist nicht auf dem Bild. Djokovics Familie konnte seine nicht erlaubte Einreise nach Australien nicht nachvollziehen. Auf einer Pressekonferenz am 6. Januar vergleicht Djokovics Vater seinen Sohn mit Jesus Christus: "Jesus wurde gekreuzigt, ihm wurde alles angetan, und er ertrug es und lebt immer noch unter uns." Und: "Jetzt versuchen sie Novak auf die gleiche Weise zu kreuzigen und ihm alles anzutun." Bild: Darko Vojinovic, dpa 10 von 12 Zunächst sah es dann allerdings so aus, als könnte Djokovic bei den Australian Open doch noch teilnehmen: Ein Gericht in Melbourne gab Djokovics Einspruch am 10. Januar statt und ließ ihn einreisen. Er durfte sich frei bewegen. Wenige Stunden später stand er auf dem Trainingsplatz (Foto). Bild: James Ross, dpa 11 von 12 Kurz nach dem stattgegebenen Einspruch standen Anhänger des serbischen Tennisspielers um ein von der Polizei umringtes Fahrzeug, das das Büro eines Anwalts verieß. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch unklar, ob Djokovic an den Australian Open auch tatsächlich teilnehmen darf. Bild: Mark Baker, dpa 12 von 12 Ein weiterer Austicker Djokovics ereignete sich bei den US Open 2020: Beim Achtelfinal-Match gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta schoss der Serbe nach einem verlorenen Aufschlagspiel im ersten Satz wütend einen Ball weg - und traf eine Linienrichterin. Daraufhin wurde Djokovic disqualifiziert. Das Foto zeigt den Tennisspieler bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Disqualifikation. Bild: imago/BPI/Shutterstock/Javier Garcia (Archivbild) Bilderstrecke

Die Meilensteine in der Karriere des Tennisstars Novak Djokovic

Novak Djokovic war am Sonntag nach einem tagelangen Rechtsstreit aus Australien ausgewiesen worden. Der Weltranglisten-Erste wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung ungeimpft an den Australian Open teilnehmen. Sein Visum war jedoch annulliert worden, weil Djokovic nicht ausreichend Belege für die Sondererlaubnis vorlegen konnte. Das Bundesgericht in Melbourne erklärte den Visumsentzug für rechtens, woraufhin der Serbe das Land verlassen musste.

Impfung oder Karriere-Ende? Serbische Zeitung sieht Ultimatum für den Djoker

Die in Belgrad erscheinende Zeitung "Informer" titelte am Dienstag: "Novak muss sich entscheiden: Impfung oder Ende der Karriere. Wenn er nicht spielen kann, verliert er 40 Millionen Euro an Sponsorengeldern". Die serbische Zeitung "Vecernji Novosti" wetterte: "Für Novak schließt sich eine Tür nach der anderen: Man lässt nicht zu, dass er zur Nummer eins aller Zeiten wird".

