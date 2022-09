Djokovic patzt: Weltauswahl geht beim Laver Cup in Führung

Die Weltauswahl der Tennisprofis steht beim Laver Cup vor ihrem ersten Sieg. Vor den beiden abschließenden Einzeln liegt die Mannschaft von Teamchef John McEnroe gegen das Team Europa mit 10:8 vorne.

25.09.2022 | Stand: 17:24 Uhr

Felix Auger-Aliassime setzte sich überraschend gegen den Serben Novak Djokovic mit 6:3, 7:6 (7:3) durch und brachte die Weltauswahl damit in Führung. Zuvor hatte der Kanadier an der Seite des Amerikaners Jack Sock bereits im Doppel gegen den Italiener Matteo Berrettini und den Briten Andy Murray gewonnen.

Am letzten Tag des Teamwettbewerbes gibt es für jeden Sieg drei Punkte. Nach dem zweiten Tag hatte das Team Europa noch mit 8:4 geführt. In den abschließenden beiden Einzeln treffen am Abend der Grieche Stefanos Tsitsipas und der Amerikaner Frances Tiafoe sowie Casper Ruud aus Norwegen und Taylor Fritz aus den USA aufeinander.

Die bisherigen vier Veranstaltungen hatte stets die Europa-Auswahl gewonnen. Die diesjährige Auflage steht ganz im Zeichen des Abschieds von Roger Federer, der am Freitag seine Karriere beendet hatte.