Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat den Titel beim Rasenturnier in Stuttgart verpasst.

18.06.2023 | Stand: 13:51 Uhr

Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main verlor am Sonntag das Endspiel gegen die beiden Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic aus Kroatien 6:7 (2:7), 3:6. Damit müssen die Finalisten von München, die seit diesem Jahr eine feste Doppel-Paarung bilden, weiter auf den ersten gemeinsamen ATP-Titel warten. In Stuttgart bereiteten sich die Tennisprofis auf Wimbledon vor, das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison steigt vom 3. bis 16. Juli.