„Wir haben Hinweise und Belege für einen gezielten Umsturz an der Spitze des DOSB“

Der scheidende Präsident Alfons Hörmann spricht im Interview über Gefühle, Fehler, seine Corona-Erkrankung und dubiose Machenschaften im Deutschen Olymympischen Sportbund.

03.12.2021 | Stand: 21:09 Uhr

An diesem Samstag endet nach acht Jahren die Amtszeit von Alfons Hörmann als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Wie mehrfach berichtet, hat der 61-jährige Sulzberger nach massiver Kritik an seinem Führungsstil auf eine Wiederwahl verzichtet. Nachdem er bis Mitte der Woche laut DOSB-Pressestelle in Frankfurt für Fragen und Stellungnahmen nicht zur Verfügung stand, hat sich Alfons Hörmann am Freitag, wenige Stunden vor der Mitgliederversammlung doch noch bereit erklärt, der Allgäuer Zeitung ein Exklusiv-Interview zu geben.