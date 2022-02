DOSB-Präsident Weikert: Richtig, Eishockey bei Olympia zu spielen

Trotz Corona-Infektionsgefahr: DOSB-Präsident findet es richtig, dass Eishockey bei Olympia in Peking gespielt wird.

02.02.2022 | Stand: 06:05 Uhr

DOSB-Präsident Thomas Weikert hält die Entscheidung für richtig, die Eishockey-Turniere der Frauen und Männer bei den Olympischen Winterspielen in Peking trotz der hohen Infektionsgefahr durch die Omikron-Variante nicht abzusagen.

"Es ist sehr richtig, das Turnier zu spielen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Warum soll man Eishockey anders beurteilen als andere Sportarten."

Lesen Sie auch: Wer trägt die deutsche Fahne bei den Olympischen Winterspielen in Peking?

Nach dem Abbruch der U20-WM Ende Dezember in Kanada wegen zahlreicher Corona-Fälle und angesichts der weltweit zunehmenden Infektionen durch die Omikron-Variante hatte es Bedenken hinsichtlich des Olympia-Turniers gegeben. "Ich kann nicht beurteilen, wie dort die Blase bei der WM in Kanada war", sagte Weikert. "Was ich aber sagen kann: Ich bin davon überzeugt, dass es mit dem olympischen Turnier in China glücken müsste."

Das olympische Turnier der Eishockey-Frauen beginnt am Donnerstag. Der Medaillenkampf der Männer startet am 9. Februar.

Lesen Sie auch

Olympische Winterspiele Spiele in der Blase: Deutsche Reisewelle nach Peking rollt

Lesen Sie auch:

DOSB: Allgäuer Alfons Hörmann belastet seinen Nachfolger Thomas Weikert schwer